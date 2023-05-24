أول رد من كولر بشأن ارتداء «معلول» شارة القيادة |تفاصيل

شارك الإعلامي مهيب عبد الهادي تصريحات كولر بشأن ارتداء معلول شارة الكابتن عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب مهيب عبد الهادي: "كولر عن موضوع ارتداء معلول شارة الكابتن : هناك قواعد صارمة في الأهلي بشأن من يرتدي شارة الكابتن ، وأنا عارف إن الجمهور بيتكلم كتير عن موضوع الكابتن ده ، لكن انا مش هعمل حاجة على سبيل المجاملة ، ومش هطلع ده وهنزل ده عشان حد يلبس شارة الكابتن".

وأكمل: "الأمور كلها بتمشي حسب التقييمات الفنية وحسب اللي أنا محتاجة في الملعب ، ولو الجمهور شايف إن ده غلط ، يبقى خلاص الجمهور يجي هو يدير وأنا هقعد في البيت".

ويرى ضياء السيد نجم الأهلي السابق أن مارسيل كولر تعلم درس تراجع مستوى الأهلي مع بيتسو موسيماني خلال الموسم الماضي، وهذا الأمر جعل كولر يستخدم سياسة التدوير بالشكل الأمثل.



وقال ضياء السيد في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "مارسيل كولر يجيد عمل سياسة التدوير لكونه يعمل مع الفريق بالكامل، وليس 11 لاعبًا بمفردهم" .



وأضاف: "كل واحد مع كولر حاسس إنه هيلعب، والمدرب عمل عملية منافسة مع كل اللعيبة"

وواصل: "ثبات التشكيل صعب يحصل في مصر بسبب ضغط المباريات" .



واختتم: "أعتقد إن اتقال لكولر ما حدث خلال الموسم الماضي من خلال الضغط الكبير على لعيبة معينة بسبب عدم استخدام كل اللعيبة".