أمريكا لن تزود أوكرانيا بصواريخ أتامكس بعيدة المدى

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة لا تخطط لتزويد أوكرانيا بأنظمة صواريخ “أتاكمس” بعيدة المدى في المرحلة الحالية.

وقال القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون أوروبا وأوراسيا، ديريك هوجان، خلال جلسة استماع بمجلس النواب الأمريكي: "الولايات المتحدة تزود أوكرانيا بالأسلحة التي تراها واشنطن ضرورية للمرحلة الحالية".

وأضاف أنه عندما يتعلق "الأمر بتسليم أوكرانيا أنظمة محددة مثل ATACMS، يتم النظر في مسألة الإمدادات بجدية كبيرة"، نافيا أية إمكانية لإمداد أوكرانيا بهذه الأنظمة في المرحلة الراهنة.

جاء ذلك ردا على سؤال حول احتمالية إمداد أوكرانيا بأنظمة صاروخية أمريكية على غرار ستورم شادو، أسوة ببريطانيا.

وفي وقت سابق، ادعت روسيا أنها أسقطت أول صاروخ ستورم شادو الذي قدمته المملكة المتحدة إلى أوكرانيا، وفق ما ذكرت صحيفة إندبندنت البريطانية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إنها أسقطت صاروخ كروز وكذلك صواريخ “هيمارس” الأمريكية.