برلماني سابق: أنا معارض ونسعى لتقديم حلول لمصلحة الوطن

قال البرلماني السابق باسل عادل، إنه رغم إستقالته من حزب المحافظين لا زال مصنف في دائرة المعارضة وسوف يظل ذلك حتى النهاية .

وأضاف باسل عادل في حواره مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج “ كلمة اخيرة ” المذاع على قناة “ أون ”، :" أنا مصنف ومحسوب على المعارضة بدأت معارض ومستمر معارض حتى النهاية ولكن الان بعد النضج نحتاج لمربع مختلف ليس المعارضة من أجل المعارضة أو لي الذراع أو الموالاة المطلقة بلا سبب لكن هناك مربع ومنطقة في المعارضة وهي منطقة تعكس النضج والوعي السياسي لكي نقدم الحلول والبدائل لمصلحة الدولة وهذه فلسفتي الجديدة التي أرغب التواجد فيها".

وحول أسباب الاستقالة من حب المحافظين قال باسل عادل: “ إستقالة ودية وأكن كل الاحترام لرئيس وأعضاء الحزب ولكن السبب الحقيقي أنه عندما وجهت لنا الدعوة للقاء دكتور ضياء رشوان برفقة مجموعة من المعارضين وأخطرنا الحزب بذلك ودعينا للمشاركة ووافقت، ثم فوجئنا في أعقاب ذلك بأن الحزب يطلب منا عدم الذهاب وأنا كسياسي لا أرفض الحوار”

وأعرب عن أمنيته أن تمنح الفرصة لجيل الوسط من السياسين بغية التجديد، قائلاً :"بحترم جيل الأساتذة ولهم أفضال علينا لكن ثمة ضرورة للتغيير، قائلاً : “ المرحلة السياسية اللي جاية مرحلة تواصل ومد ثقة، وهناك أجيال محتاجة تظهر في الحياة السياسية”.