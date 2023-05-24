عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

برلماني سابق: أنا معارض ونسعى لتقديم حلول لمصلحة الوطن

باسل عادل
باسل عادل

قال البرلماني السابق باسل عادل، إنه رغم إستقالته من حزب المحافظين لا زال مصنف في دائرة المعارضة وسوف  يظل ذلك حتى النهاية .

 

ضياء رشوان: مناقشة تعديل قانون الأحزاب في الحوار الوطني ثرية للغاية.. فيديو

ضياء رشوان: لا توجد توجيهات لأعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني للانحياز لمقترحات بعينها

 

وأضاف باسل عادل في حواره مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج “ كلمة اخيرة ” المذاع على قناة “ أون ”، :" أنا مصنف ومحسوب على المعارضة بدأت معارض ومستمر  معارض حتى النهاية  ولكن الان بعد النضج  نحتاج لمربع مختلف  ليس المعارضة من أجل المعارضة أو لي الذراع أو الموالاة  المطلقة بلا سبب  لكن هناك مربع ومنطقة في المعارضة  وهي منطقة تعكس النضج والوعي السياسي  لكي نقدم الحلول والبدائل   لمصلحة الدولة وهذه فلسفتي   الجديدة التي أرغب التواجد فيها".

 

وحول أسباب  الاستقالة من حب المحافظين قال باسل عادل: “ إستقالة ودية وأكن كل الاحترام  لرئيس وأعضاء الحزب  ولكن السبب الحقيقي أنه عندما وجهت لنا الدعوة  للقاء دكتور ضياء رشوان برفقة مجموعة من المعارضين  وأخطرنا الحزب بذلك ودعينا للمشاركة ووافقت، ثم  فوجئنا  في أعقاب ذلك بأن الحزب يطلب منا عدم الذهاب وأنا كسياسي لا أرفض الحوار”

 

 وأعرب عن أمنيته أن تمنح الفرصة لجيل الوسط من السياسين بغية التجديد، قائلاً :"بحترم جيل الأساتذة  ولهم أفضال علينا لكن ثمة ضرورة للتغيير، قائلاً : “ المرحلة السياسية اللي جاية مرحلة تواصل ومد ثقة، وهناك أجيال محتاجة تظهر في الحياة السياسية”.

 

باسل عادل برلماني الحوار الحوار الوطني اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 280 جنيها اليوم.. الذهب ينهار مجددا وهذا سعر عيار 21 الآن

انخفاض الدولار لأقل من 30 جنيها.. مفاجأة للأخضر بالموازنة وصعود العملة المحلية

خالد الغندور يطرح سؤالا مثيرا بعد فوز الأهلي على إنبي

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 24-5-2023

الأهلي مهدد بغرامة مالية ضخمة بسبب ابن أكرم توفيق.. تفاصيل

قرار عاجل من الأهلي في قضية كهربا

هل أسلم؟.. كريستيانو رونالدو يسجد بعد هدفه في شباك الشباب بالدوري السعودي.. فيديو

إحالة سائق خطف فتاة وجردها من ملابسها وتعدى عليها في الساحل للجنايات

ترشيحاتنا

مهمة تاريخية لخدمة البشرية.. تفاصيل رحلة رائدين سعوديين إلى الفضاء|تفاصيل

مخالفة جديدة| إحالة بوريس جونسون للشرطة.. ما الأمر؟

بعد تراجعه.. سعر الدولار اليوم الأربعاء 24-5-2023 مقابل الجنيه

سعر عيار 18 اليوم 23-5-2023

تأثير أزمة الدين الأمريكي على العالم.. كيف تستفيد مصر وماذا لو فشلت واشنطن؟

ورشة تدريبية لـ أبناء الصحفيين حـول مهارات فن الرسم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان كب مجسم.. جيجي حديد تستعرض رشاقتها خلال ظهورها بمهرجان كان

مشروب غير متوقع يعالج أصعب مشاكل الشعر| مش هيخطر ببالك

8 أطعمة تزيد العطش والجفاف في الحر.. اعرفها

في وضح النهار.. سرقة حمار صغير تثير جدلا في مقاطعة بريطانية.. شاهد

فيديو

أحمد حسن يكشف شرط الأهلي لانضمام عاشور إلى القلعة الحمراء/ فيديو جراف

رحيل كريستيانو رونالدو عن الدوري السعودي | اعرف الحقيقة |شاهد

بطيخ مسرطن وخوخ بمبيدات.. ما الحقيقة؟

خناقاتي مع حسام كل يوم.. شيرين عبد الوهاب تكشف أسرارا جديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

اﻟﻤﺰﻳﺪ