محافظ جنوب سيناء يشهد افتتاح محطة طاقة شمسية بمطار شرم الشيخ الدولي|صور

شهد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، افتتاح تشغيل محطة طاقة شمسية بمطار شرم الشيخ الدولي بقدرة 472 كيلوات فى الساعة بجانب أنها توفر 280 كيلو وات من الطاقة الشمسية الكهروضوئية لخدمة الأماكن المخصصة لانتظار السيارات على مساحة تبلغ 2000 متر مربع .

وشهد الافتتاح مع محافظ جنوب سيناء "اليساندرو فراكاسيتى " الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي فى مصر، ونائب وزير المالية الياباني، وعضو مجلس النواب فى اليابان، وذلك بحضور اللواء نبيل الملاح مدير مطار شرم الشيخ الدولي.

وأشار محافظ جنوب سيناء إلى أن ذلك فى إطار تنفيذ دعم الحكومة اليابانية الذى يتم بالتعاون بين وزارة البيئة ومحافظة جنوب سيناء لتحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء مدعومة بأحدث الحلول المستدامة التى يتم تنفيذها لأول مرة فى مصر.

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