رئيس البنك الأهلي: بابا فاسيليو مدرب كبير وأعاد اكتشاف اللاعبين.. فيديو

أعرب أشرف نصار، رئيس البنك الأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه نادي البنك الأهلي على حساب أسوان بهدفين لهدف في الجولة التاسعة والعشرين من الدوري المصري.

وقال أشرف نصار، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الماتش" مع الإعلامي "هاني حتحوت"، عبر قناة "صدى البلد"، قال فيها: "فكر بابافاسيلو فكر كويس جدًا ويستطيع التعامل مع المتغيرات في المباراة، ولديه أدوات يستطيع التعامل معها".

وأضاف نصار: "لاعبو البنك الأهلي أثبتوا أنهم يستحقون أفضل من المكانة التي هم عليها الآن في جدول ترتيب الدوري".

وقال نصار إن "بابا فاسيليو مدرب كبير وأعاد أكتشاف اللاعبين"، مؤكدًا أن الفوز على أسوان صفحة وانتهت.

وأوضح قائلًا: "أنا قعدت مع اللاعبين بعد المباراة وهنأتهم لمدة دقيقتين، وقلت لهم "خلاص صفحة أسوان تتقفل وأحنا لسه معملناش حاجة، ونحن لا زلنا في دائرة الهبوط".

وأشار نصار إلى أن مواجهة الداخلية المقبلة مهمة للغاية لأنها تأتي أمام فريق من الفرق التي تنافس مع البنك الأهلي في صراع الهروب من الهبوط، وهو فريق محترم ويقدم كرة محترمة مع الكابتن علاء عبد العال.

وتابع: "سنبدأ الاستعدادات على مباراة الداخلية ونحن بحاجة إلى الثلاث نقاط المقبلة، وأنا واثق في اللاعبين والجهاز الفني، وربنا يوفقنا ونتم مهمتنا على خير".