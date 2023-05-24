عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رئيس البنك الأهلي: بابا فاسيليو مدرب كبير وأعاد اكتشاف اللاعبين.. فيديو

صدى البلد

أعرب أشرف نصار، رئيس البنك الأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه نادي البنك الأهلي على حساب أسوان بهدفين لهدف في الجولة التاسعة والعشرين من الدوري المصري.

وقال أشرف نصار، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الماتش" مع الإعلامي "هاني حتحوت"، عبر قناة "صدى البلد"، قال فيها: "فكر بابافاسيلو فكر كويس جدًا ويستطيع التعامل مع المتغيرات في المباراة، ولديه أدوات يستطيع التعامل معها".

وأضاف نصار: "لاعبو البنك الأهلي أثبتوا أنهم يستحقون أفضل من المكانة التي هم عليها الآن في جدول ترتيب الدوري".

وقال نصار إن "بابا فاسيليو مدرب كبير وأعاد أكتشاف اللاعبين"، مؤكدًا أن الفوز على أسوان صفحة وانتهت.

وأوضح قائلًا: "أنا قعدت مع اللاعبين بعد المباراة وهنأتهم لمدة دقيقتين، وقلت لهم "خلاص صفحة أسوان تتقفل وأحنا لسه معملناش حاجة، ونحن لا زلنا في دائرة الهبوط".

وأشار نصار إلى أن مواجهة الداخلية المقبلة مهمة للغاية لأنها تأتي أمام فريق من الفرق التي تنافس مع البنك الأهلي في صراع الهروب من الهبوط، وهو فريق محترم ويقدم كرة محترمة مع الكابتن علاء عبد العال.

وتابع: "سنبدأ الاستعدادات على مباراة الداخلية ونحن بحاجة إلى الثلاث نقاط المقبلة، وأنا واثق في اللاعبين والجهاز الفني، وربنا يوفقنا ونتم مهمتنا على خير".

ابا فاسيليو أشرف نصار رئيس البنك الأهلي إعلامي هاني حتحوت الاعلامي هاني حتحوت البنك الاهلي الجولة التاسعة والعشرين الجولة التاسعة الجهاز الفنى الدوري المصري برنامج الماتش بابافاسيليو بابا فاسيليو جدول ترتيب الدوري رئيس البنك الأهلي علاء عبد العال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 280 جنيها اليوم.. الذهب ينهار مجددا وهذا سعر عيار 21 الآن

انخفاض الدولار لأقل من 30 جنيها.. مفاجأة للأخضر بالموازنة وصعود العملة المحلية

خالد الغندور يطرح سؤالا مثيرا بعد فوز الأهلي على إنبي

الأهلي مهدد بغرامة مالية ضخمة بسبب ابن أكرم توفيق.. تفاصيل

قرار عاجل من الأهلي في قضية كهربا

إحالة سائق خطف فتاة وجردها من ملابسها وتعدى عليها في الساحل للجنايات

هل أسلم؟.. كريستيانو رونالدو يسجد بعد هدفه في شباك الشباب بالدوري السعودي.. فيديو

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 24-5-2023

ترشيحاتنا

أول تصريحات لـ كريستيانو رونالدو بعد سجوده في الدوري السعودي

تريليون دولار.. 22 دولة أفريقية غير قادرة على سداد دينها الخارجي

دون وقوع إصابات.. إسقاط طائرة مسيرة فوق بيلجورود

إذلال بوتين.. جونسون يسخر من ماكرون ويقلده باللغة الفرنسية

الشرع محلل أربعة وأنتى بيهم.. مصطفى قمر يثير الجدل برفقة زوجته

«البارالمبية» تعلن عن تنظيم مصر 3 بطولات دولية وإنشاء أول شركة استثمار رياضي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تامر حسنى ينشر صورا جديدة من حفل زفاف هالة عمر

انتبه .. رائحة الجسم المبالغ فيها مؤشر لهذه الأمراض

بتطبخ بفساتين جريئة.. بلوجر تثير الجدل على السوشيال ميديا |شاهد

بفستان كب مجسم.. جيجي حديد تستعرض رشاقتها خلال ظهورها بمهرجان كان

فيديو

أحمد حسن يكشف شرط الأهلي لانضمام عاشور إلى القلعة الحمراء/ فيديو جراف

رحيل كريستيانو رونالدو عن الدوري السعودي | اعرف الحقيقة |شاهد

بطيخ مسرطن وخوخ بمبيدات.. ما الحقيقة؟

خناقاتي مع حسام كل يوم.. شيرين عبد الوهاب تكشف أسرارا جديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

اﻟﻤﺰﻳﺪ