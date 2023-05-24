عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مخالفة جديدة| إحالة بوريس جونسون للشرطة.. ما الأمر؟

جونسون
جونسون

أحال مكتب مجلس الوزراء البريطاني، رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون إلى الشرطة بسبب اتهامات جديدة بأنه خالف قواعد إغلاق كورونا وانتهكها من خلال استضافة العائلة والأصدقاء في المقر الريفي لرئيس الوزراء بتشيكرز.

وحسب صحيفة "جارديان" البريطانية، تم العثور على هذه الزيارات من قبل أصدقائه في اليوميات الوزارية الخاصة برئيس الوزراء السابق، وذلك أثناء إعداد محاميه دفاعه للتحقيق العام في الوباء.

وتمت إثارة القضية مع كبار المسئولين في مكتب مجلس الوزراء، الذين أحالوا الأمر بعد ذلك إلى الشرطة لأنهم ملزمون بالقيام بذلك بموجب قانون الخدمة المدنية، وكذلك إلى لجنة الامتيازات التي تحقق في ما إذا كان جونسون قد كذب على مجلس العموم بشأن حفلات الحكومة البريطانية.

ونفى جونسون، الذي استقال في يوليو بسبب فضيحة بارتيجيت، لمكتب مجلس الوزراء، خرق قواعد الإغلاق الصارمة.

ووصف فريقه الإحالة بأنها "محاولة ذات دوافع سياسية واضحة لتصنيع شيء من لا شيء".

من جانبه، قال متحدث باسم جونسون: "تم الاستعلام عن بعض الإدخالات المختصرة في مذكرات السيد جونسون الرسمية من قبل مكتب مجلس الوزراء أثناء التحضير لتحقيقات فيروس كورونا".

وأضاف: "بعد فحص الملاحظات، كتب محامو السيد جونسون إلى مكتب مجلس الوزراء ولجنة الامتيازات موضحين أن الأحداث كانت قانونية ولم تكن انتهاكًا لأي لوائح كورونا".

ومع ذلك، فإن التطور الذي كشفت عنه صحيفة "تايمز"، يضع مزيدًا من الضغط على جونسون، الذي لا يزال نائباً ويقاتل من أجل حياته السياسية.

من جانبها، أكدت قوات شرطة متروبوليتان وشرطة وادي التايمز أنهما تدرسان الأدلة على انتهاكات محتملة للإغلاق بين يونيو 2020 ومايو 2021 في تشيكرز، ولكن لم يتم فتح تحقيق رسمي بعد.

مجلس الوزراء البريطاني اغلاق كورونا كورونا بريطانيا بوريس جونسون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 280 جنيها اليوم.. الذهب ينهار مجددا وهذا سعر عيار 21 الآن

انخفاض الدولار لأقل من 30 جنيها.. مفاجأة للأخضر بالموازنة وصعود العملة المحلية

خالد الغندور يطرح سؤالا مثيرا بعد فوز الأهلي على إنبي

الأهلي مهدد بغرامة مالية ضخمة بسبب ابن أكرم توفيق.. تفاصيل

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 24-5-2023

قرار عاجل من الأهلي في قضية كهربا

هل أسلم؟.. كريستيانو رونالدو يسجد بعد هدفه في شباك الشباب بالدوري السعودي.. فيديو

إحالة سائق خطف فتاة وجردها من ملابسها وتعدى عليها في الساحل للجنايات

ترشيحاتنا

«البارالمبية» تعلن عن تنظيم مصر 3 بطولات دولية وإنشاء أول شركة استثمار رياضي

مهمة تاريخية لخدمة البشرية.. تفاصيل رحلة رائدين سعوديين إلى الفضاء|تفاصيل

مخالفة جديدة| إحالة بوريس جونسون للشرطة.. ما الأمر؟

بعد تراجعه.. سعر الدولار اليوم الأربعاء 24-5-2023 مقابل الجنيه

سعر عيار 18 اليوم 23-5-2023

تأثير أزمة الدين الأمريكي على العالم.. كيف تستفيد مصر وماذا لو فشلت واشنطن؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتطبخ بفساتين جريئة.. بلوجر تثير الجدل على السوشيال ميديا |شاهد

بفستان كب مجسم.. جيجي حديد تستعرض رشاقتها خلال ظهورها بمهرجان كان

مشروب غير متوقع يعالج أصعب مشاكل الشعر| مش هيخطر ببالك

8 أطعمة تزيد العطش والجفاف في الحر.. اعرفها

فيديو

أحمد حسن يكشف شرط الأهلي لانضمام عاشور إلى القلعة الحمراء/ فيديو جراف

رحيل كريستيانو رونالدو عن الدوري السعودي | اعرف الحقيقة |شاهد

بطيخ مسرطن وخوخ بمبيدات.. ما الحقيقة؟

خناقاتي مع حسام كل يوم.. شيرين عبد الوهاب تكشف أسرارا جديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

اﻟﻤﺰﻳﺪ