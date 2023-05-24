مخالفة جديدة| إحالة بوريس جونسون للشرطة.. ما الأمر؟

أحال مكتب مجلس الوزراء البريطاني، رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون إلى الشرطة بسبب اتهامات جديدة بأنه خالف قواعد إغلاق كورونا وانتهكها من خلال استضافة العائلة والأصدقاء في المقر الريفي لرئيس الوزراء بتشيكرز.

وحسب صحيفة "جارديان" البريطانية، تم العثور على هذه الزيارات من قبل أصدقائه في اليوميات الوزارية الخاصة برئيس الوزراء السابق، وذلك أثناء إعداد محاميه دفاعه للتحقيق العام في الوباء.

وتمت إثارة القضية مع كبار المسئولين في مكتب مجلس الوزراء، الذين أحالوا الأمر بعد ذلك إلى الشرطة لأنهم ملزمون بالقيام بذلك بموجب قانون الخدمة المدنية، وكذلك إلى لجنة الامتيازات التي تحقق في ما إذا كان جونسون قد كذب على مجلس العموم بشأن حفلات الحكومة البريطانية.

ونفى جونسون، الذي استقال في يوليو بسبب فضيحة بارتيجيت، لمكتب مجلس الوزراء، خرق قواعد الإغلاق الصارمة.

ووصف فريقه الإحالة بأنها "محاولة ذات دوافع سياسية واضحة لتصنيع شيء من لا شيء".

من جانبه، قال متحدث باسم جونسون: "تم الاستعلام عن بعض الإدخالات المختصرة في مذكرات السيد جونسون الرسمية من قبل مكتب مجلس الوزراء أثناء التحضير لتحقيقات فيروس كورونا".

وأضاف: "بعد فحص الملاحظات، كتب محامو السيد جونسون إلى مكتب مجلس الوزراء ولجنة الامتيازات موضحين أن الأحداث كانت قانونية ولم تكن انتهاكًا لأي لوائح كورونا".

ومع ذلك، فإن التطور الذي كشفت عنه صحيفة "تايمز"، يضع مزيدًا من الضغط على جونسون، الذي لا يزال نائباً ويقاتل من أجل حياته السياسية.

من جانبها، أكدت قوات شرطة متروبوليتان وشرطة وادي التايمز أنهما تدرسان الأدلة على انتهاكات محتملة للإغلاق بين يونيو 2020 ومايو 2021 في تشيكرز، ولكن لم يتم فتح تحقيق رسمي بعد.