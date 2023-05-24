تحركات برلمانية لحل معوقات المثلث الذهبى وتحقيق القيمة المضافة.. نواب يطالبون باستغلال ثروات مصر الطبيعية فى الوصول التنمية الشاملة

نواب البرلمان عن المثلث الذهبى:

ضرورة الاستفادة من ثروات مصر فى تحقيق القيمة المضافة

حل معوقات منطقة المثلث الذهب لاستخراج الثروات المعدنية

يجب توضيح خطة الحكومة لتنمية منطقة المثلث الذهبي

طالب عدد من النواب بضرورة توضيح خطة الحكومة فى تنمية منطقة المثلث الذهبى، مؤكدين أن الدولة تمتلك ثروة هائلة من الموارد الطبيعية والمعدنية ومن أبرزها الرخام والجرانيت والذهب ولذلك يجب استغلالها لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة عن طريق تشكيل لجنة موسعة من جميع الأجهزة لمعاينة منطقة المثلث الذهبى على الطبيعة والوقوف على المعوقات الموجودة والعمل على حلها .

تقدمت صفاء جابر عيادة، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بطلب إحاطة، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير البترول والثروة المعدنية، حول خطة الحكومة لتنمية منطقة المثلث الذهبي.

وقالت "جابر"، خلال طلب إحاطتها، أن هذه المنطقة حباها الله بثروات طبيعية متعددة ربما يندر وجودها على مستوى منطقة الصحراء الشرقية بصفة خاصة وعلى مستوى صحارى مصر بصفة عامة.

وأكملت عضو مجلس النواب، أن هذه المنطقة أطلق عليها كلمة مثلث لأنها بالفعل على شكل مثلث قاعدته على ساحل البحر الأحمر بين مدينتي سفاجا والقصير ورأسه فى قنا وسمى بالذهبى لاحتوائه على عدة مناجم للذهب.

وأرجعت أهمية هذه المنطقة إلى عاملين رئيسيين أولهما احتوائها على ثروات فريدة ومتنوعة ثم توسطها لمنطقة الصحراء الشرقية التي تحتوى على كنوز اقتصادية قادرة فى حال استغلالها على زيادة الناتج القومي.

وذكرت أن قطاع التعدين الذي يضم مناجم الذهب فى عدة مناطق أهمها الفواخير وسمنة وعطا الله والعراضية والسد وأبو مروات، إضافة للمناجم الأخرى المجاورة له خاصة فى إتجاه الجنوب إلى جانب المخزون الهائل من خامات الفوسفات بمناجم البيضا وهو أكبر منجم على مستوى الشرق الأوسط.

وكشفت عضو لجنة الطاقة والبيئة، أن المثلث يحتوي على محور صناعي هائل حيث خامات صناعات الحديد والسوبر فوسفات والأسمدة والأسمنت والجبس والرخام والجرانيت، ثم محور السياحة والذى يتمثل فى مقومات السياحة الشاطئية والترفيهية على ساحل البحر مباشرة، والسياحة البيئية.

وأشارت إلى أن قرار الرئيس بإنشاء المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبى أعطى إشارة أن يخرج هذا المشروع الذى طال انتظاره للنور، ولذلك لابد من الإسراع بالخطوات من قبل الحكومة وقيامها بتشكيل لجنة موسعة من جميع الأجهزة لمعاينة المنطقة على الطبيعة والوقوف على المعوقات الموجودة والعمل على حلها.

كما أكد ابراهيم نظيرعضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على أهمية تعظيم القيمة المُضافة للخامات والثروات التعدينية المصرية، قائلا:" مصر بها خيرات كثيرة ويجب استغلالها".

ثروات هائلة من الموارد الطبيعية والمعدنية

وقال “نظير” لـ"صدي البلد"، إن الدولة تمتلك ثروة هائلة من الموارد الطبيعية والمعدنية ومن أبرزها الرخام والجرانيت ولذلك وجدت جهود واسعة من القيادة السياسية لاستغلال مواردها بشكل فعال داعم لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلي أن توجيهات الرئيس السيسي الفترة الماضية بشأن تعظيم القيمة المضافة للخامات والثروات التعدينية وتطوير منطقة شق الثعبان يؤكد حرص الرئيس السيسي علي تطوير الصناعة المصرية وزيادة القيمة المضافة والسعي للتصدير للخارج لتوفير فرص عمل وعملة صعبة للدولة.

وأضاف النائب أن الدولة تستهدف من خلال التوسع فى تنفيذ المزيد من المشروعات التعدينية، وتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية التى تزخر بها مصر، دفع معدلات النمو الاقتصادى وتحقيق أهداف التنمية الشاملة، بما يسهم فى تحسين المستويات المعيشية للمواطنين.

ومن جانبه، أكد محمد بدراوى عضو لجنة الخطة والموازنة على أهمية تشكيل لجنة موسعة من جميع الأجهزة لمعاينة منطقة المثلث الذهبى على الطبيعة والوقوف على المعوقات الموجودة والعمل على حلها .

نهضة الاقتصاد المصري

وقال “بدراوى” لـ"صدى البلد"، إن منطقة المثلث الذهبى تساعد فى نهضة الاقتصاد المصري بشكل غير مسبوق فهى بها خيرات كبيرة جدا وهناك دول مختلفة تعتمد على الاستكشافات المعدنية فى اقتصادها، مشيرا الى أهمية استخراج هذه الثروات المعدنية فى دعم الاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أهمية تحديد أولويات الاستثمار في كل منطقة من مناطق المشروع المثلث الذهبى في ضوء المقومات المتوافرة ومتطلبات التنمية.