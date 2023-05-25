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رئيس التحرير
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برلمان

خطة البرلمان تناقش مشروع موازنة ديوان عام وزارة التضامن الإجتماعى..اليوم

النائب مصطفى سالم
النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

أكد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان ستعقد ثلاثة عشر اجتماعًا الأسبوع الجارى.

وقال سالم إن لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان ستناقش اليوم الخميس الموافق 25 /5/2023 مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للجهات الاتية (ديوان عام وزارة التضامن الاجتماعي " قطاع الشئون الاجتماعية - الهيئة القومية للتامين الاجتماعي – الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج) عن العام المالي 2023/2024.   

وتابع : كما ستناقش يوم الخميس مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للجهات الاتية (ديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة - هيئة تنمية استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة) عن العام المالي 2023/2024.   

وأضاف: الساعة الثانية بعد ظهر يوم الخميس الموافق 25 /5/2023 ستناقش اللجنة  مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للجهات الاتية (ديوان عام وزارة النقل - الهيئة القومية لسكك حديد مصر – الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري- الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة) عن العام المالي 2023/2024.

وكان قد رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب الجلسة العامة لمجلس النواب، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 28 من شهر مايو الجاري.

وقبيل رفع الجلسة العامة لمجلس النواب ، وافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 145 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الاتفاقيات التى وقعتها الهيئة القومية للأنفاق لتنفيذ مشروع إنشاء الخط الأول لشبكة القطار الكهربائى السريع بين (العين السخنة – الإسكندرية – العلمين – مطروح)، لجنة النقل ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة والعلاقات الخارجية.

وأكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن شبكة القطار الكهربائي السريع ستربط بين جميع الموانئ البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط، وذلك في إطار إنشاء ممرات لوجيستية ترتكز على الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية.

وقال: تكمن أهمية تنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع في أنه سيسهم في توفير الوقت من خلال ربط مختلف المناطق التي يمر بها لنقل الركاب والبضائع بشبكة سكك حديدية سريعة وعصرية وآمنة، كما من شأنه أن يسهم فى دعم الاستثمار وإتاحة فرص عمل للشباب، كما يساعد المشروع في دعم النقل للمناطق العمرانية الجديدة، مما يخفف العبء عن مناطق الوادي والدلتا، فضلا عما يمثله المشروع من عنصر جذب للاستثمار والتنمية مما يدعم الاقتصاد المصري، ويسهل نقل البضائع من العين السخنة على البحر الأحمر إلى مطروح على البحر المتوسط.

لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان مشروع الموازنة موازنة البرامج والاداء ديوان عام وزارة التضامن الاجتماعي هيئة تنمية استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة

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