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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق دورات الإسعافات الأولية والإنعاش القلبي في الغردقة

صوره موضوعية
صوره موضوعية

شهدت مدينة الغردقة انطلاق  دورات تدريبية في الإسعافات الأولية والإنعاش القلبي الرؤوي بمدينة الغردقة. تنظم هذه الدورات بالتعاون مع الصليب الأحمر والهلال الأحمر، وتأتي احتفالًا باليوم العالمي لهذه المنظمات الإنسانية الهامة.

قام بتدريب المشاركين في هذه الدورات المعتمدة الدكتور شادي باسم الدويري، مدير مرفق الإسعاف بالبحر الأحمر. تستهدف هذه الدورات مجموعة من السائقين المحليين، بحضور رئيس نقابة السائقين بالبحر الأحمر الحاج عيسى علي محمد، وحضور أمين شباب المحافظة حسام عاشور، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بالحزب و محمد سراج مبارك.

وقد تم تكريم المتدربين الذين أتموا الدورة التدريبية بشهادة معتمدة من الحزب. جرت الدورة في يوم السبت الموافق 20 مايو 2023، من الساعة 6 مساءً حتى الساعة 9 مساءً، في مقر سكاي جيم بنادي الرحلات الرياضي بمدينة الغردقة.

هذه الدورات تهدف إلى تزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات الأساسية في تقديم الإسعافات الأولية والاستجابة السريعة في حالات الطوارئ، وتعزيز الوعي المجتمعي حول أهمية الاستجابة السريعة للحوادث والحفاظ على سلامة الأرواح.

تعكس هذه الدورات التزام المجتمع المحلي والجهود المشتركة في تعزيز الرعاية الصحية وتطوير قدرات الإسعاف والطوارئ في مدينة الغردقة. يأمل المنظمون أن تسهم هذه الدورات في زيادة عدد الأشخاص المهرة في تقديم الإسعافات الأولية وتحسين استجابتهم للحوادث في المجتمع.

 

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