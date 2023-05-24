اللعبة 4 الحلقة 10.. تكليف فريقي هشام ماجد وشيكو بتحد جديد

أذيعت الحلقة العاشرة من مسلسل اللعبة 4 ، والذي تدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة ، ويقوم ببطولته عدد من الفنانين أبرزهم هشام ماجد وشيكو .

وجاءت أحداث الحلقة 10 من مسلسل اللعبة 4 مليئة بالأحداث الكوميدية ، ومنها تكليف كل من فريق مازو ووسيم بتحدي جديد ، وهو ارتداء نظارات لا يستطيعون الرؤية منها لمدة 24 ساعة .

فيما فشل مازو في الحصول علي عقد عمله في مكتب تعليم القيادة ، حيث تم تحديد المهمة قبل تقطيع العقد بلحظات .

ويحتل مسلسل اللعبة المركز الأول من أصل 10 مراكز هم الأعلي مشاهدة فى مصر عبر منصة شاهد vip بعد طرحة بأربعة حلقات .

تدور أحداث مسلسل اللعبة 4 حول المنافسة المستمرة بين «وسيم الصريطي»، وصديق طفولته مظهر عبدالرحمن «ماظو»، والتى بدأت منذ الطفولة وتطورت حتى صناعة اللعبة، وفى كل جزء يتولى مسئولية اللعبة شخص مختلف، تأليف فادى أبوالسعود وأحمد والي.

أبطال مسلسل اللعبة



مسلسل "اللعبة" من بطولة النجوم: هشام ماجد، شيكو، مي كساب، ميرنا جميل، أحمد فتحي، محمد ثروت، بيومي فؤاد ، سامي مغاوري، محمد الليثي ، وغيرهم، وإخراج معتز التوني.

مسلسل اللعبة 3 كان قد عرض علي قناة mbc ، خلال شهر رمضان الماضي، بعد طرحه بعدة شهور علي منصة شاهد vip .

واكتفي صناع العمل بأبطال الأجزاء الماضية دون الاستعانة باي شخصيات رئيسية جديدة مثلما حدث فى الأجزاء السابقة ، بعدما قاموا بالاستعانة بالفنانة رانيا يوسف فى الجزء الثاني من المسلسل ، وقد انتهي دورها فى هذا الجزء فقط.

وكانت قد طرحت الشركة المنتجة للجزء الرابع من مسلسل اللعبة برومو العمل تمهيداً لعرضه خلال الفترة القادمة على منصة شاهد vip.