وول ستريت جورنال: دول الناتو على خط المواجهة تضاعف الإنفاق الدفاعي

ذكرت صحيفة (وول ستريت جورنال) اليوم /الأربعاء/ أن دول أعضاء في الناتو على خط المواجهة تضاعف الانفاق الدفاعي في الوقت الذي تخفض دول أخرى من الانفاق على الرغم من التعهدات بإعادة بناء الجيوش في أعقاب العملية الروسية في أوكرانيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن دول الجناح الشرقي لحلف الناتو تعيد تسليح نفسها وتستعد للحرب. لكن ألمانيا ومعظم أعضاء الناتو الآخرين ليسوا كذلك.

وأوضحت أن هجوم موسكو على أوكرانيا العام الماضي أثار وعودا من جميع أنحاء منظمة حلف شمال الأطلسي لتعزيز الميزانيات العسكرية. وتعهد الأعضاء بوضع طلبات شراء أسلحة بمليارات الدولارات ووضع صناعات الأسلحة على أساس الحرب.

ولكن، بعد أكثر من عام، تتحرك البلدان بوتيرة متفاوتة بشكل حاد، حيث يعتقد البعض أن الأداء الضعيف للجيش الروسي يعني أنه ليس عليهم التعزيز بهذه السرعة.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الانقسام متعاظم بين الجارتين ألمانيا وبولندا.ففي حين ستخفض برلين الانفاق هذا العام بمقدار 18.5 مليار دولار عن معيار الناتو المحوري، ستنفق بولندا نفس المبلغ تقريبا فوق هذا الحد، وفقا لتحليل جديد أجراه معهد "IFO" الألماني ، وهو مركز أبحاث اقتصادي. وتعتبر الفجوة كبيرة بشكل خاص لأن الاقتصاد الألماني يبلغ حجمه ستة أضعاف حجم الاقتصاد البولندي.

وقالت الصحيفة إن اتساع الفجوة في الأولويات الدفاعية بين دولتين من أكبر دول أوروبا يخفف بشدة من حدة التوتر الأوسع بين الحلفاء الغربيين بشأن استعدادهم للالتزام بالقتال في أوكرانيا. ومع دخول الصراع مرحلة حاسمة قبل هجوم أوكراني متوقع وتزايد احتمالية حرب استنزاف مطولة، يقول أشد مؤيدي كييف إن أوروبا يجب أن تحذو حذو الولايات المتحدة والاستعداد لمواجهة طويلة.

وفي حين أنه لا يوجد أعضاء في حلف الناتو يعارضون هذا الموقف علانية، فإن العديد منهم يرفعون الميزانيات على نحو متقطع، كما أن قلة قليلة، بما في ذلك كندا وإسبانيا وإيطاليا، تنفق أقل مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي. وتعد مستويات الإنفاق بأن تكون قضية متنازع عليها بشدة عندما يجتمع قادة الناتو في قمتهم السنوية في فيلنيوس، بليتوانيا، في يوليو المقبل.

واتفق أعضاء الناتو في عام 2014 على إنفاق ما لا يقل عن 2% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع بحلول العام المقبل. وفي العام الماضي، حقق سبعة فقط من بين 30 عضوا في الناتو نسبة 2%، بما في ذلك بولندا، وفقا للحلف.

وفي أعقاب هجوم روسيا على أوكرانيا في فبراير 2022 ، تعهد العديد من الأعضاء بزيادة الإنفاق. زادت الدول الأقرب إلى روسيا من نفقاتها بقوة أكبر، بينما تحرك الأعضاء في الغرب بشكل أبطأ.

وبلغ الإنفاق الدفاعي في ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، وفقا لحلف الناتو، ولكن بعد أيام من العملية الروسية، تعهد المستشار الألماني أولاف شولتز بتجاوز هدف 2% كل عام وأعلن عن إنشاء نظام دفاع خارج الميزانية بقيمة 100 مليار يورو، أو ما يقرب من 108 مليار دولار، لتسريع إعادة التسلح.

ومنذ ذلك الحين، فإن الإنفاق العسكري الألماني بالكاد يتحرك ولم يمس الصندوق تقريبا. ويقول الاقتصاديون إنه بهذه الوتيرة، قد لا تصل ألمانيا إلى هدف 2% وقد تتراجع أكثر بمرور الوقت.

ورفضت وزارة المالية الألمانية التعليق على ما إذا كانت ألمانيا ستضرب هدف الناتو.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية إن الإنفاق الدفاعي الألماني سيستمر في الارتفاع وسيصل إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى خمس سنوات في المتوسط. وأضاف: "لذلك في عام معين، يمكن أن يكون أكثر أو أقل، اعتمادا على ما إذا كان يمكن إنفاق الأموال المخصصة".

ووفقا لمركز"IFO" فإن 2% من الناتج المحلي الإجمالي الألماني هذا العام سيكون 81.1 مليار يورو، والإنفاق العسكري سيفقد ذلك بمقدار 17.1 مليار يورو. وقال IFO إن هذا هو أكبر عجز في القيمة المالية للناتو، على الرغم من أن 14 دولة أخرى ذات اقتصادات أصغر لديها عجز أكبر فيما يتعلق بالناتج المحلي الإجمالي.

وبالمقابل، ستقود بولندا الناتو في الإنفاق العسكري كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، بنسبة 4.3%، وفقا لتحليل "IFO".

وقالت "IFO" إن وارسو، المدافعة الصريحة عن أوكرانيا والمعارض لروسيا، ضاعفت هذه النسبة بأكثر من الضعف منذ عام 2021. لقد أصدرت أوامر أسلحة كبيرة من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، بما في ذلك الطائرات والدبابات.

وفي بولندا، سيكون 2 % من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام حوالي 14.8 مليار يورو، وسيتجاوز الإنفاق ذلك بمقدار 16.9 مليار يورو، وفقًا لـ "IFO". سيكون هذا تقريبا نفس القيمة النقدية لعجز ألمانيا.