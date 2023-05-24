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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مصر توقع مذكرة تفاهم لمنع الازدواج الضريبي مع غينيا وتيسيرات جمركية لتنشيط السياحة

وزير المالية خلال
وزير المالية خلال الاجتماع

عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع موسى سيسي وزير الاقتصاد والمالية والتخطيط الغيني، بحضور الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية المصرى على هامش مشاركتهم فى الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية التي تستضيفها مصر بمدينة شرم الشيخ؛ للتباحث حول سبل تعميق العلاقات المشتركة، وآليات مواجهة الاقتصادات الأفريقية للتحديات الخارجية والداخلية.


أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر تضع كل إمكانياتها وقدراتها وخبراتها في خدمة الأشقاء الأفارقة؛ فى إطار الحرص على دعم تطلعات الشعوب الأفريقية في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة خاصة فى ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة وشديدة الصعوبة التى تفرض تعظيم جهود التعاون فى الإنتاج الزراعي والصناعي، وتحقيق الاندماج والتكامل الاقتصادي، على نحو يسهم فى ضمان الاستغلال الأمثل للموارد الأفريقية، وتحقيق الاكتفاء القاري من السلع الأساسية؛ من أجل خلق سوق أفريقية موحدة للسلع والخدمات، وتشكيل سلاسل توريد أفريقية أيضًا تجعل قارتنا «سلة غذاء» ومصنعًا للعالم؛ وكذلك الحد من الآثار السلبية الضخمة الناتجة عن اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد العالمية، وما ترتب عليه من ارتفاع غير مسبوق فى أسعار الغذاء والوقود وتكلفة التمويل.

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قال الوزير، إننا ماضون في تعزيز فرص التعاون الثنائي بين مصر وغينيا، خاصة في الأنشطة الاقتصادية، لافتًا إلى استعداد الجانب المصرى لتبادل الخبرات وتقديم الدعم الفنى فى مجالات إدارة المالية العامة للدولة، وتطوير وميكنة منظومتي الضرائب والجمارك، وبحث إمكانية توقيع مذكرة تفاهم لمنع الازدواج الضريبي، وإقرار تيسيرات جمركية، إضافة إلى التنسيق المستمر حول حوافز تنشيط الحركة السياحية بين البلدين

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