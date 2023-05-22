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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير المالية العماني: اتفاقية "إزالة الازدواج الضريبي" تخلق بيئة قانونية مناسبة للمستثمرين

عمان
عمان

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، تقريرًا حول مصر وسلطنة عُمان توقعان اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي، ويأتي هذا التوقيع على هامش انعقاد منتدى الأعمال المصري العماني.

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المالية توضح مزايا توقيع اتفاقية منع الازدواج الضريبي مع سلطنة عمان


ووقعت مصر وسلطنة عمان اتفاقية ومذكرة تفاهم، وهذه الاتفاقية تأتي بشأن إزالة الازدواج الضريبي، بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها.

تأتي مذكرة تفاهم بشأن التعاون في المجالات المتعلقة بالسياسات والتطورات المالية، حيث يأتي منتدى الأعمال المصري العماني في إطار زيارة السلطان هيثم بن طارق الحالية إلى جمهورية مصر العربية.

وقال سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية العماني لـ"إكسترا نيوز"، إن حجم التبادل التجاري بين مصر وعمان شهد ارتفاعًا ملحوظًا ليصل إلى 1.71 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 651 مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 64.5%، واتفاقية اليوم تخلق بيئة قانونية مناسبة للمستثمرين وتطمئنهم على استثماراتهم في مصر وفي سلطنة عمان.

وبدوره، قال أحمد رضا نائب رئيس مجلس الأعمال المصري العماني، إن اتفاقية  إزالة الازدواج الضريبي التي تم توقيعها اليوم، تهدف لاستفادة الشركات المصرية والعمانية من مستويات التقارب بين البلدين.

 

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