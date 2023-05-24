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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حمض اليوريك يجعلك مريض سكري و5 طرق لإزالته من الدم

حمض اليوريك يجعلك
حمض اليوريك يجعلك مريض سكري تعرف على 5 طرق لإزالته من الدم

مرض السكري مرض عضال ينتشر بسرعة ويُعتقد أن نمط الحياة الرتيب والنظام الغذائي السيئ هما الأسباب الرئيسية لذلك، لكن هل تعلم أن ارتفاع مستوى حمض اليوريك يمكن أن يسبب مرض السكري أيضًا.

 وقد وجد الباحثون أن ارتفاع مستويات حمض اليوريك يعرضك لخطر أكبر للإصابة بمرض السكري من النوع 2.

 حمض اليوريك يتكون من البيورينات ويتراكم في الدم تم العثور على البيورينات في الأطعمة التي تتناولها، هذه المادة الضارة لا تسبب مرض السكري فحسب ، بل تسبب أيضًا حالات مؤلمة مثل التهاب المفاصل والنقرس وحصى الكلى.

 

نستعرض لكم من خلال السطور التالية ما هو حمض البولي، وما هي أسباب زيادته ، وكيف يمكن تقليل خطر الإصابة بمرض السكري عن طريق الحد منه، بحسب ما نشره موقع هيلثي .

يزيد حمض اليوريك من خطر الإصابة بمرض السكري

يزيد حمض اليوريك من خطر الإصابة بمرض السكري

وفقًا لدراسة نُشرت في المجلة الأمريكية للطب ، إذا ترك حمض اليوريك دون علاج ، فقد يؤدي إلى تلف العظام والمفاصل والأنسجة. ليس هذا فقط ، بل يمكن أن يسبب أمراض الكلى وأمراض القلب والسكري من النوع 2 وارتفاع ضغط الدم وأمراض الكبد الدهنية.

ما هو حمض البوليك؟

ما هو حمض البوليك؟

حمض اليوريك هو منتج نفايات موجود في الدم. يتم تصنيعه عندما يكسر الجسم مادة كيميائية تسمى البيورين. على الرغم من أن حمض البوليك يذوب في الدم وتزيله الكلى بالبول ، ولكن بسبب ارتفاع مستواه ، يتراكم جزء منه في الدم ، والذي يأخذ شكل حصوات صغيرة.

لماذا يرتفع مستوى حمض اليوريك

لماذا يرتفع مستوى حمض اليوريك

يتراكم حمض اليوريك عندما تستهلك الكثير من الأطعمة الغنية بالبيورين، هذه الأشياء تشمل-

  • المأكولات البحرية مثل الأسماك والحيوانات مثل السلمون والروبيان والكركند والسردين
  • لحم أحمر
  • لحوم الأعضاء مثل الكبد
  • شراب الذرة عالي الفركتوز
  • الكحول ، وخاصة البيرة

كيفية تقليل حمض اليوريك

كيفية تقليل حمض اليوريك
  • قلل من تناول الأطعمة الغنية بالبيورين
  • السيطرة على الوزن لأن السمنة يمكن أن تزيد من حمض البوليك
  • تناول الأطعمة والقهوة التي تحتوي على فيتامين سي
  • لا تشرب الكحول
  • تناول المزيد من الأطعمة الغنية بالألياف

طرق تجنب مرض السكري

طرق تجنب مرض السكري
  • إنقاص الوزن لأن السمنة يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بمرض السكري
  • كن نشيطًا بدنيًا ، فهو لا يقلل من مرض السكري فحسب ، بل يقلل أيضًا من حمض البوليك.
  • تناول نظامًا غذائيًا نباتيًا لاحتوائه على عناصر مثل الفيتامينات والمعادن والكربوهيدرات
  • تناول الدهون الصحية فقط
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