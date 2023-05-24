بعد كليب ملك بريطانيا.. شاعر غنائي: الذكاء الاصطناعي أصبح مخيفا على الفن

كشف الشاعر أحمد حسن راوؤل ، عن رأيه في استخدام الذكاء الاصطناعي ، خلال الفترة الماضية في صناعة الموسيقي .

وقال الشاعر أحمد حسن راؤول ، في تصريحات خاصة لصدي البلد : استخدام الذكاء الاصطناعي أصبح أمرا مخيفا ليس على الفن فقط ، ولكن في كل مناحي الحياة ، ولعل أخرها الكليب الذى تم تصميمه الى ملك إنجلتر.

وتابع الشاعر أحمد حسن راؤول : اعتقد انه لابد من وضع قانون يجرم كل تلك الأمور ، على الرغم من أن الذكاء الاصطناعي من الممكن ان يقوم بفعل أي شيء الا كتابة كلمات أغنية لان في النهاية يحتاج الى مفردات يبني عليها .

ويضيف " راؤول" : من الممكن بعد ذلك ان يمتد الأمر الى إصدار البوم لام كلثوم بأغاني جديدة ، ولكن اري ان الامر خلال الفترة القادمة سوف يتم وضع إطار قانوني له .

نادية مصطفي تكشف رائيها في الذكاء الاصطناعي

كشفت الفنانة نادية مصطفي عضو مجلس إدارة نقابة الموسيقيين عن رائيها فى أستخدام خاصية الذكاء الاصطناعي في مجال الطرب خلال الفترة الماضية .

وقالت الفنانة نادية مصطفى ، فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد: علينا أن نستخدم المميزات الموجودة فى تقنية الذكاء الاصطناعي والتي لا تؤثر على العنصر البشري، فنحن بحاجة دائماً إلى اكتشاف أصوات ومواهب جديدة، ولن نكتفي فقط بالفنانين الكبار الذى تعلمنا منهم الفن والطرب ، فلو قمنا بتقديم أغاني جديدة بصوت مطربين قدماء ، فماذا سوف نفعل في الأصوات الشابة الجديدة .

وتضيف الفنانة نادية مصطفى : لابد من تقنين التكنولوجيا ، ولا تسحبنا إلى طريق لا نعرف نهايته، وأعتقد النقابة لابد وأن تتكاتف مع كل الجهات المعنية لتقنين الوضع .

واستكملت نادية مصطفى: اذا كان الأمر سوف يضر بالمهنة علينا أن نتوخى الحذر ونتعامل معها، فالأمر لا يقتصر على الفن فقط ، فلو امتد الأمر لباقي الصناعات سوف يؤثر على حياة الجميع.