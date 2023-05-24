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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

يقترب من الـ 60 ألف جنيه.. الفلاحين تكشف أسعار العجول هذا العام

صدى البلد

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين ، إن ثمن عجل البقر للأضحية وزن قائم 445 كيلو قد يكلفك  58,725 ألف جنيه ، لافتا إلى أن لكل عجل سعر مختلف حسب مكان البيع ونوع ومواصفات العجل حتي ولو للعجول نفس الوزن.

وأضاف عبدالرحمن، أنه لكي تشتري عجل صالح للأضحية بنظام الوزن من السوق ، عليك أن تتريث في الشراء وعليك  وزن العجل بنهاية السوق ليفقد العجل أكبر قدر مما يحويه كرشه من ماء وغذاء، ولتختار العجل من غير كرش مشدود البطن - "ماسورة لحم" على حد وصفه.
 

وتابع :" أن يكون سنه لا يقل عن عامين "كاسر جوز" وزنه أكثر من 400 كيلو "لحم علي الأقل  مستوي: لحم أحمر أرجله سليمة سليم النظر والاذن والذيل خالي من الامراض الجلدية نشيط الحركه خالي من الافرازات الانفيه وغير مصاب بالاسهال ، وعليك الاتفاق علي خصم  10 كيلو من وزنه للنفس وهي كميه متعارف عليها في بيع العجول بالميزان  وتحسب سعر العجل علي باقي الوزن بعد خصم ال10 كيلو نفس" .

وأشار عبدالرحمن، إلي أن سعر كيلو العجل البقري الحي الصالح للاضحيه حاليا  يتراوح بين 130 الي 140 جنيه للكيلو قائم فإذا كان العجل بالمواصفات المذكوره وزنه 445 كيلو تخصم 10 كيلو نفس فيحسب ثمنه علي 435 كيلو  وبثمن الكيلو 135 جنيه يكون إجمالي ثمنه58,725 الف جنيه 
ويصفي عجل البقري 60% من وزنه لحمه.

وأكد أبوصدام، أن مصر تعاني من عجز كبير في الثروه الحيوانيه قد يزيد عن 40%  تقريبا مما يجعلنا نعتمد علي استيراد اللحوم الحمراء من الخارج لسد هذا العجز بين الانتاج والاستهلاك
  ورغم توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي المستمرة بتنمية قطاع الثروه الحيوانيه  الا ان الجهود الحكوميه الكبيره في هذا الصدد لم تصل الي الهدف الاساسي منها حتي الان  وهو الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء .

وتابع عبدالرحمن :"من اجل الوصول للاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء علينا تشجيع المزارعين لزراعة المحاصيل العلفيه ، مع دعم اصحاب مصانع الاعلاف ومربي الماشيه ، وزيادة توعيه مربي الماشيه بطرق علاج المواشي، حيث نفقد ما يقارب من 30% من صغار العجول نتيجة عدم الوعي الكافي للمربين زيادة الاهتمام بالقطاع الحيواني والعمل بجديه علي تحسين السلالات الحيوانيه بمصر وزيادة الرعاية البيطرية ، ولن يتاتي ذلك الا بوضع خطه شامله ومتكامله لتنمية الثروه الحيوانيه تناسب الواقع المصري وتذلل العقبات امام راغبي الاستثمار في مجال الثروه الحيوانيه" .

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