عضو بـ«إسكان النواب» يشيد بقرار إعفاء 80% من غرامات التأخير بالمدن الجديدة

أشاد النائب كريم طلعت السادات، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بقرار هيئة المجتمعات العمرانية بمنح تيسيرات فى سداد المستحقات المالية بالإعفاء بنسبة 80% من سداد غرامات التأخير حال سداد كامل المستحقات المتأخرة، وذلك للوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية وقطع الأراضى بمختلف أنواعها ومساحاتها، والفيلات والوحدات الشاطئية المقامة بمعرفة الهيئة، لمدة 3 أشهر، مؤكدا أنه سيحقق انتعاشة قوية فى سوق العقارات ويخفف أعباء الأزمة الاقتصادية عن المواطنين.

وقال "السادات"، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن الحالات التى صدرت لها قرارات بالإلغاء لعدم سداد المستحقات المالية وما زالت فى حوزة العميل ولم يتم تخصيصها للغير، ستستفيد بالتيسيرات من خلال الالتزام بالتوقيتات المحددة للتنفيذ، والتنازل عن جميع الدعاوى المرفوعة على الهيئة أو الأجهزة، موضحا أن التيسيرات لن تسرى على الأراضى المخصصة بنظام الشراكة، وكذا الأراضى التى تم إلغاؤها وسحبها وأصبحت فى حوزة الجهاز.

وشدد عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، على ضرورة إلغاء رسوم الإغراق على مواد التشييد والبناء المستوردة، بما يسهم فى خفض أسعارها فى الأسواق، خاصة مع قلة العرض والطلب وبطء حركة التشييد والبناء.

وأوضح عضو مجلس النواب أن الأزمة الاقتصادية ألقت بظلالها على كل دول العالم وتأثرت بها الغنية والفقيرة منها، لافتا إلى أن القرار يساعد المواطنين على الاستفادة من وحداتهم السكنية بدلا من إلغائها أو سحبها.