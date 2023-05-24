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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أبطال فيلم C’est dans la boîte في جلسة تصوير بمهرجان كان

فاليري دونزيلي
فاليري دونزيلي

خضع فريق عمل فيلم “C’est dans la boîte” أو “إنه فى الصندوق” إلى جلسة تصوير ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائى الدولى، والذى انطلقت دورته الـ 76 فى الفترة من 16 الى 27 مايو الحالى.

وحرص على حضور جلسة التصوير عدد من أبطال العمل، منهم فاليري دونزيلي وملفيل بوبود وفيرجيني إيفيرا. 

مهرجان كان السينمائى الدولى 

يترأس المخرج روبن أوستلوند لجنة تحكيم المسابقة الرسمية لمهرجان كان، وهي مهمة شاقة كل عام لاختيار عمل واحد يمنح جائزة الأفضل ويعود أبطاله بالسعفة الذهبية، في ظل تطور السينما العالمية، والقصص التي تعرض على الشاشة، وتذهب دائما الأفضلية للأعمال الإنسانية والقصص المؤثرة.

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يشارك في المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي هذا العام، 7 أفلام من أصل 21 من إخراج نساء، من بينهن كاثرينكورسيني، وجيسيكا هاوسنر، وهو رقم قياسي يقدم لأول مرة لأقدم مهرجان فني بعد تعرضه انتقادات متكررة للافتقادإلى التكافؤ بين الجنسين، ويعد تقدم ملحوظ في هذه الإشكالية.

شهدت سجادة مهرجان كان الحمراء تظاهرة من عدد من الشخصيات الإيرانية لدعم صناع السينما المستقلة، وحركات التشجيع على حرية المرأة بعد الانتهاكات التي يتعرضون لها في بلادهم.

وحرصت جينيفر لورانس على التواجد والتقاط الصور بجوار أبطال فيلمها الجديد Bread and Roses قبل عرضه مساء اليوم ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي، وهو عمل وثائقي يستكشف حياة متظاهرات إيرانيات.

جينيفر لورانس الحائزة على الأوسكارهي منتجة فيلم Bread and Roses، الذي وصف على أنه يمنح المرأة الإيرانية صوتا للتعبير عن حقوقها ومعاناتها.

مهرجان كان
مهرجان كان
مهرجان كان
مهرجان كان
مهرجان كان
مهرجان كان
مهرجان كان
مهرجان كان
مهرجان كان
مهرجان كان
مهرجان كان
مهرجان كان
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