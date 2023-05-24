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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السلطات الألمانية تحتجز 7 نشطاء مهتمين بالمناخ وتصادر 15 عقارا.. تفاصيل

ألمانيا
ألمانيا

قامت الشرطة الألمانية، اليوم الأربعاء، بمداهمة 15 عقارا في أنحاء البلاد ومصادرة أصولهم بسبب الاشتباه في تواجد أفراد تابعين لـ جماعة لاست جينيريشن المعنية بـ المناخ، واتهامهم بتمويل مظاهرات.

وقال الادعاء العام في موينخ، إنه يحقق مع 7 أشخاص، تتراوح أعمارهم من 22 إلى 38 عاما، بتهمة الاشتباه في دعمهم لمنظمة إجرامية في ألمانيا، لافتا إلى أن التحقيق يأتي في أعقاب شكاوى جنائية منذ منتصف عام 2022.

وفي وقت سابق، أغلق أعضاء جماعة "لاست جينيريشن" الطرق في أنحاء ألمانيا للمعارضة والضغط على الحكومة لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة والتعامل مع التغيرات المناخية.

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وتهدف عمليات التفتيش والحبس ومصادرة الأموال في ألمانيا، التي جرت اليوم، الأربعاء، إلى الحصول على أدلة عن هيكل عضوية "لاست جينيريشن" وكيفية تمويلها، ولم تتم أي عمليات اعتقال في المداهمات.

واعترفت "لاست جينيريشن" أن احتجاجاتها استفزازية، لكنها قالت إنه من خلال إثارة الاحتكاكات، يمكن تشجيع الجدال داخل المجتمع حول تغير المناخ.

وعلقت بالقول: "مداهمة على الصعيد الوطني. جنون مطلق.. عمليات البحث في هياكل جماعات الضغط ومصادرة الأموال أسلوب حكومي عتيق".

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