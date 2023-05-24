موقع صدى البلد تقاطع جنازة وعزاء خالة رانيا فريد شوقي

الاعتداء على صحفيها ومصورها

تقدم أسرة تحرير موقع صدى البلد الإلكتروني، تعازيها للفنانة رانيا فريد شوقي ، لوفاة خالتها، وتعرب عن استيائها لما بدر من أفعال مشينة صدرت من اقارب الفنانة تجاه صحفيي ومصوري الموقع ، وتعلن عن امتناعها عن متابعة تغطية الجنازة والعزاء.

وقام أقارب الفنانة رانيا فريد شوقي، بالتخلي عن السلوك القويم والاعتداء علي صحفية ومصور موقع صدي البلد الاخباري، أثناء تاديتهما للعمل، في جنازة خالة الفنانة رانيا فريد شوقي من مسجد الشرطة بصلاح سالم.

وتضمن الاعتداء باللفظ والسباب، مع استخدام القوة في التمسك بالمحمول وأدوات العمل الخاصة بالصحفية والمصور.

كما تم الاعتداء علي باقي الصحفيين الذين تم تواجدهم للعمل داخل مسجد الشرطة بصلاح سالم، لنقل وتغطية جنازة خالة الفنانة رانيا فريد شوقي.