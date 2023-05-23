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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وفاة خالة الفنانة رانيا فريد شوقي.. وصلاة الجنازة غدا في مسجد الشرطة

رانيا فريد شوقي
رانيا فريد شوقي

أعلنت عبير شقيقة الفنانة رانيا فريد شوقي، عن وفاة خالتها “سناء ترك” في منشور لها منذ قليل عبر موقع فيسبوك، وكشفت عن موعد ومكان صلاة الجنازة. 

وكتبت عبير شوقي ابنة الراحل فريد شوقي نعي خالتها قائلة:" انتقلت إلى رحمة الله تعالي خالتي “سناء ترك” وصلاة الجنازة في مسجد الشرطة صلاح سالم بعد صلاة الظهر والعزاء في مقابر الأسرة بالغفير". 

 

وجهت الفنانة رانيا فريد شوقي، رسالة إلى الفنان عادل إمام وذلك بمناسبة احتفاله بعيد ميلاده حيث جمعهما مسلسل واحد وهو بعنوان “عوالم خفية”. 

 

وقالت رانيا فريد شوقى فى تصريح خاص لصدى البلد: "كل سنة وانت طيب.. الزعيم عادل إمام واحد من النجوم الذين لابد أن نفتخر بهم وقد تعاونت معه فى عمل واحد وهو مسلسل عوالم خفية وكنت سعيدة به". 

 

وأضافت رانيا فريد شوقي: “رغم عدم مشاركتى له سوى هذا العمل الا ان كانت تجمعنا به صداقة بحكم صداقته مع والدى الفنان الراحل فريد شوقى والذى عمل معه فى عدد من الأفلام”. 

 

ولد الزعيم عادل إمام بقرية شها مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، ونظرا لظروف عمل والده بأحد المصانع الحكومية بالقاهرة اضطرت الأسرة المجيء إلى القاهرة والعيش داخل حي السيدة زينب، والتحق عادل امام بكلية الزراعة حيث بدأ مشوار الفن من خلال مسرح الجامعة عندما تعرف على صديق رحلة الكفاح سعيد صالح وبدأو في تقديم بعض الأعمال على مسرح كلية الزراعة.

رانيا فريد شوقي الراحل فريد شوقي الزعيم عادل امام الفنانة رانيا فريد شوقي الفنان عادل إمام

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