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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خاص لصدى البلد ..

رانيا فريد شوقي: سعدت بتجربتي الوحيدة مع عادل إمام في عوالم خفية

رانيا فريد شوقى
رانيا فريد شوقى

وجهت الفنانة رانيا فريد شوقي، رسالة إلى الفنان عادل إمام وذلك بمناسبة احتفاله بعيد ميلاده حيث جمعهما مسلسل واحد وهو بعنوان “عوالم خفية”. 

 

وقالت رانيا فريد شوقى فى تصريح خاص لصدى البلد: "كل سنة وانت طيب.. الزعيم عادل إمام واحد من النجوم الذين لابد أن نفتخر بهم وقد تعاونت معه فى عمل واحد وهو مسلسل عوالم خفية وكنت سعيدة به". 

 

وأضافت رانيا فريد شوقي: “رغم عدم مشاركتى له سوى هذا العمل الا ان كانت تجمعنا به صداقة بحكم صداقته مع والدى الفنان الراحل فريد شوقى والذى عمل معه فى عدد من الأفلام”. 

عادل إمام 

ولد الزعيم عادل إمام بقرية شها مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، ونظرا لظروف عمل والده بأحد المصانع الحكومية بالقاهرة اضطرت الأسرة المجيء إلى القاهرة والعيش داخل حي السيدة زينب.والتحق عادل امام بكلية الزراعة حيث بدأ مشوار الفن من خلال مسرح الجامعة عندما تعرف على صديق رحلة الكفاح سعيد صالح وبدأو في تقديم بعض الأعمال على مسرح كلية الزراعة.

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بداية مشوار عادل إمام 

وبدأ الزعيم عادل إمام مشواره الفني بشكل رسمي عندما التحق بفرقة التلفزيون المسرحية عام 1962 وهو لايزال طالبا في الجامعة وتم إسناد بعض الأدوار الصغيرة له، إلا أنه استطاع من خلالها أن يلفت الأنظار إليه بطريقته المعهودة والتى كانت سببا في شهرته.

وبعدها اختار فؤاد المهندس عادل إمام لتقديم دور السكرتير في مسرحية أنا وهو وهي وكانت بداية الانطلاقة الحقيقية له خاصة وأن شخصية السكرتير أحدثت ضجة كبيرة لدى الجمهور وبدأت بعدها النجاحات تتوالى، وازداد طلب المنتجين على عادل إمام.

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