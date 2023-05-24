صفعة للأسواق الأوروبية بسبب تعثر محادثات سقف الدين الأمريكي

تراجعت الأسواق الأوروبية بشكل حاد اليوم الأربعاء، وذلك بسبب تعثر محادثات سقف الديون الأمريكية.

وانخفض المؤشر بنسبة 1.8٪ في الساعة 2 بعد الظهر، في لندن ، حيث شهدت جميع القطاعات تقريبًا تراجعا بأكثر من 1٪ ، وتراجعت أسهم السيارات والبنوك والتأمين والسفر بأكثر من 2٪.

وقال رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي إنه أجرى مناقشات "مثمرة" مع الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الاثنين الماضي، ولكن كانت هناك مؤشرات قليلة على التقدم المحرز في المفاوضات يوم أمس الثلاثاء .

وفي وقت سابق حذرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، المشرعين من أن التخلف عن سداد الدين في أوائل يونيو "مرجح للغاية".

كانت الأسواق تعاني تراجعا على مستوى العالم، مع انخفاض أسهم منطقة آسيا والمحيط الهادئ وانخفضت العقود الآجلة للولايات المتحدة.

وأظهرت أرقام التضخم في المملكة المتحدة الصادرة صباح الأربعاء انخفاضًا في المعدل الرئيسي من 10.1٪ إلى 8.7٪ ، على الرغم من أن هذا كان أعلى من تقدير إجماع رويترز البالغ 8.2٪ حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 1.2٪ على أساس شهري ، أعلى من التوقعات عند 0.8٪.

وتراجع التضخم في المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بشكل طفيف للغاية ، لكنه ظل مرتفعًا عند 19.1٪.

وقال جيريمي باتستون كار ، المحلل الأوروبي في ريمون جيمس لخدمات الاستثمار: "يعود جزء كبير من الانخفاض في شهر أبريل إلى الإجراءات المحاسبية".

و شهد أبريل 2022 ارتفاعًا في أسعار الطاقة بنسبة 47.5٪.، وتراجعت هذه الزيادة في الطاقة الآن من المعادلة السنوية ، مما أدى إلى انخفاض معدل التضخم المقارن بشكل طبيعي ".

وأضاف المحلل الأوروبي أن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي إلى 6.8٪ من 6.2٪ قد وجه "ضربة قاصمة لبنك إنجلترا المحاصر" ، ويشير إلى أن أسعار الفائدة ربما لم تكن قد بلغت ذروتها ، مع ارتفاع آخر بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.75٪ في يونيو. الطاولة.

و قال الاقتصاديون في كابيتال إيكونوميكس إنهم يتوقعون الآن ذروة معدل 5.25٪ ، في حين أن أسواق المال المسعرة في الرهانات التي سيحتاجها البنك المركزي سترتفع إلى 5.5٪.

وانضم صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء إلى بنك إنجلترا في قوله إنه لم يعد يتوقع حدوث ركود في المملكة المتحدة هذا العام.