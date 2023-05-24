عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صفعة للأسواق الأوروبية بسبب تعثر محادثات سقف الدين الأمريكي

صفعة للأسواق الأوروبية
صفعة للأسواق الأوروبية بسبب تعثر محادثات سقف الدين الأمريكي

تراجعت الأسواق الأوروبية بشكل حاد اليوم الأربعاء، وذلك بسبب تعثر محادثات سقف الديون الأمريكية.

وانخفض المؤشر بنسبة 1.8٪ في الساعة 2 بعد الظهر، في لندن ، حيث شهدت جميع القطاعات تقريبًا تراجعا بأكثر من 1٪ ، وتراجعت أسهم السيارات والبنوك والتأمين والسفر بأكثر من 2٪.

وقال رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي إنه أجرى مناقشات "مثمرة" مع الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الاثنين الماضي، ولكن كانت هناك مؤشرات قليلة على التقدم المحرز في المفاوضات يوم أمس الثلاثاء .

وفي وقت سابق حذرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، المشرعين من أن التخلف عن سداد الدين في أوائل يونيو "مرجح للغاية".

كانت الأسواق تعاني تراجعا على مستوى العالم، مع انخفاض أسهم منطقة آسيا والمحيط الهادئ وانخفضت العقود الآجلة للولايات المتحدة.

وأظهرت أرقام التضخم في المملكة المتحدة الصادرة صباح الأربعاء انخفاضًا في المعدل الرئيسي من 10.1٪ إلى 8.7٪ ، على الرغم من أن هذا كان أعلى من تقدير إجماع رويترز البالغ 8.2٪ حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 1.2٪ على أساس شهري ، أعلى من التوقعات عند 0.8٪.

وتراجع التضخم في المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بشكل طفيف للغاية ، لكنه ظل مرتفعًا عند 19.1٪.

وقال جيريمي باتستون كار ، المحلل الأوروبي في ريمون جيمس لخدمات الاستثمار: "يعود جزء كبير من الانخفاض في شهر أبريل إلى الإجراءات المحاسبية".

و شهد أبريل 2022 ارتفاعًا في أسعار الطاقة بنسبة 47.5٪.، وتراجعت هذه الزيادة في الطاقة الآن من المعادلة السنوية ، مما أدى إلى انخفاض معدل التضخم المقارن بشكل طبيعي ".

وأضاف  المحلل الأوروبي أن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي إلى 6.8٪ من 6.2٪ قد وجه "ضربة قاصمة لبنك إنجلترا المحاصر" ، ويشير إلى أن أسعار الفائدة ربما لم تكن قد بلغت ذروتها ، مع ارتفاع آخر بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.75٪ في يونيو. الطاولة.

و قال الاقتصاديون في كابيتال إيكونوميكس إنهم يتوقعون الآن ذروة معدل 5.25٪ ، في حين أن أسواق المال المسعرة في الرهانات التي سيحتاجها البنك المركزي سترتفع إلى 5.5٪.

وانضم صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء إلى بنك إنجلترا في قوله إنه لم يعد يتوقع حدوث ركود في المملكة المتحدة هذا العام.

أزمة سقف الدين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه دفعة واحدة|هزة قوية تضرب الذهب بعد قرار الحكومة وعيار21 الآن مفاجأة

خماسي أهلاوي يقترب من الرحيل.. قائمة لاعبي القلعة الحمراء المغادرين نهاية الموسم بفرمان كولر

6 جنيهات مرة واحدة|الدولار يتلقى ضربة قوية بالسوق السوداء بعد قرار البنك المركزي

بعد قرار البرلمان الأخير.. 5 سنوات حبسا عقوبة التلميحات الإباحية بوسائل المواصلات

قناة مجانية تذيع نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والوداد

الزوجة الثانية.. عجوز الجيزة يعترف بقتل جارته: رفضت العلاقة الحرام خلصت عليها

بفرمان من الكاف.. نادي الزمالك مهدد بالغياب عن دوري أبطال إفريقيا

رسالة عاجلة من النيابة العامة الكويتية إلى السلطات المصرية | تفاصيل

موضوعات متعلقة

محلل أسواق مالية: أزمة سقف الدين الأمريكي ستحل الفترة المقبلة

البيت الأبيض يستبعد اللجوء إلى الدستور لحل أزمة سقف الدين

بيان عاجل من البيت الأبيض بشأن مفاوضات سقف الدين الأمريكي

ترشيحاتنا

تعويضات مالية وعينية.. بشرى سارة لمتضرري النوبة من السد العالي

الاستخبارات الروسية تتهم لندن وواشنطن بإحباط جهود التسوية مع أوكرانيا

بـ قرار قضائي عاجل .. منع حاكم مصرف لبنان من السفر

لمحاربة الغش|وزير التعليم يقرر منع التجمعات حول لجان امتحانات الثانوية العامة 2023

لو هتعمل دايت الكيتو .. احترس الاصابة بهذا المرض

نهاية الرحلة.. ماذا قدم ألبا مع برشلونة | ووجهة محتملة مع ميسي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

7 حيل لتقوية النظر وحمايته من التدهور| اعملها لوبتفتح اللاب والموبايل كتير

تظهر في الليل.. علامتان في القدمين تشير لإرتفاع السكر في الدم

نشرة المرأة والصحة| حسام موافي يحذر من تناول نوع شوربة شهير .. وترند خطير ينتشر بين الفتيات على التيك توك

عاملها كالشنطة.. أب يثير الجدل بسبب موقف مع ابنته |فيديو

فيديو

تورتة مزينة بالدولارات وصابونة ذهبية.. واصل الفنان محمد رمضان استفزازاته في عيد ميلاده

أمطار في الصيف.. تحذير جديد من الأرصاد لسكان هذه المحافظات

وباء جديد ينتشر قريبا في العالم.. ماذا يحدث؟!

25 ألف جنيه| للمطلقات.. طريقة الحصول على معاش وتعويضات؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

اﻟﻤﺰﻳﺪ