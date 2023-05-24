نهاية الرحلة.. ماذا قدم ألبا مع برشلونة | ووجهة محتملة مع ميسي

أعلن نادي برشلونة الإسباني، رحيل جوردي ألبا، الظهير الأيسر للفريق، نهاية الموسم الحالي.

ألبا البالغ من العمر 34 عامًا، قرر وضع حد لمسيرته مع النادي الكتالوني، قبل نهاية عقده بموسم، حيث سيخوض تجربة جديدة، بعد أن قضى 11 عامًا مع برشلونة.

رحل ألبا، وسبقه سيرجيو بوسكيتس، وانتهت حقبة لـ “البارسا”، كان الثنائي من أبطالها، بعد أن ساهما في تتويج الفريق بآخر لقب لبطولة دوري أبطال أوروبا، عام 2015.

وفي هذا التقرير، نستعرض إنجازات اللاعب، والمحطة القادمة المحتملة له

جوردي ألبا في سطور

– جوردي ألبا كان أحد أفراد مدرسة “ لا ماسيا” لكرة القدم، التابعة لـ برشلونة، لكنه غادرها، وانتقل إلى فالنسيا ليلعب مع الفريق الأول عام 2008.

– برز ألبا مع فالنسيا، وحجز مقعدًا في تشكيل منتخب إسبانيا، وكان عنصرًا بارزًا في تتويجهم ببطولة كأس الأمم الأوروبية “ يورو 2012”.

– تألق ألبا دفع برشلونة لإعادته، للعب مع الفريق الأول، ووقعوا معه قادمًا من فالنسيا صيف 2012، مقابل 14 مليون يورو.

– ثبت ألبا أقدامه كلاعب أساسي في تشكيل برشلونة منذ انضمامه للفريق، وكون ثنائية مميزة مع ليونيل ميسي، كيف لا؟ وأكثر من صنع له جوردي، هو الأسطورة الأرجنتينية.

– مع برشلونة، خاض ألبا 11 موسمًا، بمجموع 458 مع الفريق بمختلف المسابقات.

– جوردي، سجل 27 هدفًا بقميص البارسا، إضافة لصناعته 99 هدفًا

– ألبا استطاع تحقيق 18 لقبًا مع برشلونة وهي: 1 دوري أبطال أوروبا، 6 الدوري الإسباني، 5 كأس ملك إسبانيا، 4 كأس السوبر الإسباني، 1 كأس العالم للأندية، 1 كأس السوبر الأوروبي.

الوجهات المحتملة لـ جوردي ألبا

– أقرب وجهة محتملة لـ جوردي ألبا، هي الانتقال لـ الهلال السعودي، حيث يرغب “الزعيم”، في ضمه هو وصديقيه سيرجيو بوسكيتس وليونيل ميسي.

– تقارير أكدت وجود اهتمام من نادي إنتر الإيطالي بالتعاقد مع اللاعب أيضًا.