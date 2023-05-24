أجهزة الأمن تكشف حقيقة تغيب فتاة أجنبية بالقاهرة

كشف رجال أمن القاهرة ملابسات تداول منشور عبر موقع "فيس بوك" متضمناً تغيب فتاة أجنبية تبين انها كانت تقيم مع صديقتها بالمعادي.

كانت أجهزة الأمن قد رصدت تداول منشور على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً تغيب إحدى الفتيات تحمل جنسية إحدى الدول ، عقب خروجها من مسكنها .

وبالفحص تم تحديد الفتاة المعنية بالخبر وتبين أنها مقيمة بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة.

وبالإنتقال لمحل إقامتها تم التقابل مع والدتها تحمل ذات الجنسية ، ومقيمة بذات العنوان ، وبسؤالها أيدت ما سبق ، وأضافت أنها لم تحرر محضر فى هذا الشأن وعقب ذلك تم العثور على المتغيبة حال تواجدها بمنطقة المعادى بالقاهرة .

وبمناقشتها عن سبب تغيبها قررت أنها قامت بالخروج من مسكنها بإرادتها وتوجهت صحبة أحد أصدقائها لمنطقة المعادى حتى تاريخ العثور عليها ، ولم تتهم أحد بشئ ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية .