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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

جولة لوفد القومي لحقوق الإنسان بـ مستشفى الخانكة للصحة النفسية |صور

جانب من الجولة
جانب من الجولة

أجرت لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة وفاء بنيامين أمينة اللجنة، جولة تفقدية لمستشفى الخانكة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، بمشاركة عبد الجواد أحمد عضو المجلس، وكل من أسماء فوزي، ورضا عبد العزيز أعضاء  الأمانة العامة للمجلس.

استقبل الدكتور وائل فؤاد مدير عام مستشفى خانكة للصحة النفسية وعلاج الإدمان وفد المجلس بحضور مجموعة من الفرق الطبية العاملة بالمستشفى، وتم عرض بيانات المستشفى والتي تشمل عدد المرضى والأسَرة وبيان مُدد الإقامة بالمستشفى، مؤكدا أن المستشفى تقدم كافة الخدمات التي يحتاجها المريض من كشف وتحاليل ودواء بشكل مجاني. 

وتفقد الوفد أقسام الرجال المجاني (الطوعي - الإلزامي)، قسم التأهيل وعلاج الإدمان، أقسام دائرة المودعين، وكذلك العيادات الخارجية للأطفال والمراهقين، وكذلك تم تفقد مباني وعيادات وغرف المستشفى، إضافة  للوجبات التي يتم تقديمها للمرضى للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات.

تابع وفد المجلس تقديم العلاج التأهيلي للمرضى النفسيين لمعالجة الاضطرابات النفسية والسلوكية المختلفة، حيث أعرب المرضى عن رضائهم عن جودة البرامج والخدمات الطبية المقدمة، والتي تساهم بشكل كبير في تحسن أوضاعهم وسلوكهم وحالتهم النفسية، خاصة مع تعامل الفرق الطبية بشكل إنساني مع كافة الحالات.

وأوصث اللجنة بضرورة استمرار العمل في تطوير البنية التحتية لمستشفى الخانكة اتفاقا مع خطة وزارة الصحة والتي تسعى لدعم قطاع الصحة النفسية في كافة المحافظات للحماية حقوق المرضى النفسيين وتمكين العاملين في قطاع الطب النفسي من القيام بدورهم.

ويرحب المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة وبالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني لأجل القيام بأنشطة مشتركة لدعم قطاع الصحة النفسية، ويدعو الجهات الإعلامية للقيام بحملات للتوعية بحماية الصحية النفسية.

جانب من الزيارة 
جانب من الزيارة 
جانب من الزيارة 

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