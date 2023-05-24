قبل ترشح منافسه الجمهوري.. ترامب يقلب الطاولة على ديسانتيس بهجوم وإهانات

حاول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سرقة الأضواء بعيدًا عن اقتراب حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، من الإعلان عن ترشحه في انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2024 اليوم، وذلك بشن هجوم مليء بالإهانات على منافسه الجمهوري.

وحسب صحيفة "إندبندنت" البريطانية، بدأ ترامب صباح اليوم "الأربعاء" على منصته "Truth Social"، يومه بشن سلسلة من الهجمات على ديسانتيس المتوقع أن يكون أكبر منافس له في الحصول على ترشيح الحزب الجمهوري في السباق الرئاسي 2024.

و كرر ترامب حديثه المعتاد عن حاكم فلوريدا وحليفه المقرب سابقًا، قائلاً إنه "في أمس الحاجة إلى زرع شخصية" ووصفه بأنه "شخص غير مخلص".

كما حاول مرة أخرى أن ينسب الفضل له بشأن تولي ديسانتيس منصب الحاكم في عام 2018، بالقول "انظروا، جاءني روب ليطلب المساعدة.. كان يخسر بشدة بفارق 31 نقطة، أمام مفوض الزراعة الشهير آدم بوتنام".

ويعتزم حاكم فلوريدا الجمهوري، رون ديسانتيس، إعلان ترشحه في السباق الانتخابي للرئاسة الأمريكية رسميًا اليوم الأربعاء.

وأكدت وكالة “فرانس برس” أن ديسانتيس سيقوم بالإعلان عن ترشحه في الانتخابات الأمريكية مساء اليوم الأربعاء، بتوقيت شرقي الولايات المتحدة خلال محادثة سيجريها مع الملياردير إيلون ماسك، على موقع “تويتر”.

كان إيلون ماسك، مالك شركة “تويتر” قال لصحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية "سأجري مقابلة مع ديسانتيس وسيكون هناك إعلان كبير".

إلى جانب إعلانه، من المتوقع أن يقدم ديسانتيس أوراقه إلى لجنة الانتخابات الفيدرالية، ليطلق رسميًا حملته الرئاسية للحزب الجمهوري.

ويراهن الكثير من المحافظين، على حاكم فلوريدا البالغ 44 عامًا، في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بدلًا من الرئيس السابق دونالد ترامب الذي تلاحقه الاتهامات والجرائم.

وبدأ ديسانتيس بالإسراع في خططه الرئاسية، حيث يرى أن ترامب أضر بالجمهوربين، ويبقى لنجاح حاكم فلوريدا أن يطلق حملته ويترشح رسميًا، وعندها سيقرر الجمهوريون من ينجح.