تحصيل وزارة الصحة مبالغ مالية من المواطنين | ما الحقيقة ؟

قدمت تسنيم خيري مذيعة صدى البلد تغطية خاصة عن ما أثير خلال الساعات القليلة الماضية ، من أنباء على مواقع التواصل الإجتماعي بشأن توجيه وزارة الصحة فرقاً طبية للمرور على المنازل وتحصيل مبالغ مالية.

نفى المركز الإعلامي بمجلس الوزراء ما انتشر في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي ، من أنباء بشأن توجيه وزارة الصحة فرقاً طبية للمرور على المنازل لتحصيل مبالغ مالية من المواطنين مقابل إجراء تعاقدات مع العيادات والمعامل الخاصة بأسعار مخفضة.

وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتوجيه الوزارة أي فرق طبية للمرور على المنازل لتحصيل مبالغ مالية من المواطنين، مُشددةً على أن الوزارة لم تكلف أياً من موظفيها بالمرور على المنازل لإجراء تعاقدات بين المواطنين والعيادات والمعامل الخاصة، وتحصيل مبالغ مالية، وأن هؤلاء الأشخاص غير تابعين للوزارة نهائياً، مُناشدةً المواطنين ضرورة الإبلاغ عن أي فرق تمر على المنازل، لتحصيل مبالغ مالية، حيث سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مرتكبي تلك الوقائع.. لمزيد من التفاصيل تابعونا من خلال الفيديو