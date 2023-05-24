صاحب قسيمة زواج من يؤتمن على العرض يكشف حقيقة اتهامات طليقته

رد كريم الزوج صاحب قسيمة الزواج المكتوب فيها “من يؤتمن على العرض لا يسأل عن المال”، على كافة الإتهامات الموجهه إليه من طليقته، أنه بعد ولادة ابنتي، طليقتي قالت أنه مبصرفش على بنتي رغم انه دفعت مصاريف الولادة".

وقال كريم، خلال لقاء له لبرنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى البلد 2”، تقديم الإعلامية “نهال طايل”، أنه "عملت سبوع لبنتي، ووالدة طليقتي ، رغم وجود عائلتي، ولكنه لم اقوم بأي رد فعل.

وتابع الزوج صاحب قسيمة الزواج المكتوب فيها “من يؤتمن علي العرض لا يسأل عن المال”، أنه رغم ما تقوم به والدة طليقتي معي، الا انه خلال زواجنا لم ارفض في أي يوم أن تذهب إلى والدتها.

لنقل العفش من الإسكندرية للقاهرة"

وأشار كريم إلى أن بعد أن عدت من عملي وجدت باب الشقة مكسور، وكانت وعلى البلاط، معلقا “كانت عايزة تغدر بيا وترفع قضية تبديد قايمة، رغم أن هناك مستند يثبت أن والدة زوجتي هي من جاءت بشركة لنقل العفش من الإسكندرية للقاهرة".