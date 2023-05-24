افترت كذبا عليّ..صاحب قسيمة زواج من يؤتمن على العرض يرد على اتهامات طليقته..فيديو

رد “كريم” الزوج صاحب قسيمة الزواج المكتوب بها “من يؤتمن على العرض لا يسأل عن المال”، على الاتهامات الموجهة إليه من طليقته، قائلا “طليقتي ادعت وافترت كذبا عليّ في تصريحاتها وقالت إن أخويا جاب شبكة لمراته بـ 70 الف جنيه وهذا غير صحيح، والحقيقة أن شبكة أخويا كانت بـ 19.5 ألف جنيه”.

وقال كريم، خلال لقائه ببرنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى البلد2”، تقديم الإعلامية “نهال طايل”، إن طليقتي كانت معنا عندما قام شقيقي بشراء الشبكة لزوجته، وبعد الشراء، كانت منفعلة، وناقشتها، ولكن كان لديها رغبة في الذهاب إلى والدتها.

وتابع صاحب قسيمة الزواج المكتوب فيها “من يؤتمن على العرض لا يسأل عن المال”: بالفعل توجهت بزوجتي إلى والدتها، ولكن قامت والدتها بالتعدي عليّ بالسب، وطالبتني بتطليق ابنتها، رغم انها تعلم أن ابنتها كانت حاملا.

طليقتي قعدت عند والدتها

وأشار كريم: طليقتي قعدت عند والدتها لما يقرب من شهر، حتى قام خالي وزوجته بالتدخل لحل المشكلة قبل الولادة".