عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

افترت كذبا عليّ..صاحب قسيمة زواج من يؤتمن على العرض يرد على اتهامات طليقته..فيديو

كريم الزوج صاحب قسيمة
كريم الزوج صاحب قسيمة الزواج من يؤتمن على العرض

رد “كريم” الزوج صاحب قسيمة الزواج المكتوب بها “من يؤتمن على العرض لا يسأل عن المال”، على الاتهامات الموجهة إليه من طليقته، قائلا “طليقتي ادعت وافترت كذبا عليّ في تصريحاتها وقالت إن أخويا جاب شبكة لمراته بـ 70 الف جنيه وهذا غير صحيح، والحقيقة أن شبكة أخويا كانت بـ 19.5 ألف جنيه”.

وقال كريم، خلال لقائه ببرنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى البلد2”، تقديم الإعلامية “نهال طايل”، إن طليقتي كانت معنا عندما قام شقيقي بشراء الشبكة لزوجته، وبعد الشراء، كانت منفعلة، وناقشتها، ولكن كان لديها رغبة في الذهاب إلى والدتها.

وتابع صاحب قسيمة الزواج المكتوب فيها “من يؤتمن على العرض لا يسأل عن المال”: بالفعل توجهت بزوجتي إلى والدتها، ولكن قامت والدتها بالتعدي عليّ بالسب، وطالبتني بتطليق ابنتها، رغم انها تعلم أن ابنتها كانت حاملا.

طليقتي قعدت عند والدتها

وأشار كريم: طليقتي قعدت عند والدتها لما يقرب من شهر، حتى قام خالي وزوجته بالتدخل لحل المشكلة قبل الولادة".

الاتهامات قسيمة الزواج المال الشبكة الإعلامية “نهال طايل صدى البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن أحمد بغدودة

طلقني 7 شهور.. اعترافات زوجة صيدلي حلوان: شاف شات بيني وبين راجل

انخفاض في سعر الحديد والأسمنت اليوم

هتضيع عمرك عشان 5 ثواني..حسام موافي يحذر من هذه العادات الخاطئة

خماسي أهلاوي يقترب من الرحيل.. قائمة لاعبي القلعة الحمراء المغادرين نهاية الموسم بفرمان كولر

تحذير عاجل من السعودية للحجاج لهذا السبب

قناة مجانية تذيع نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والوداد

قُبلة أم تدين| هل قصد كريستيانو رونالدو فعلا السجود عقب هدف الشباب؟! اعرف الحقيقة

ترشيحاتنا

الجمبري والشوكولاتة..10% رسوم على الفاتورة الجمركية لـ 14 سلعة ومنتج

ميليشيا الدعم تواصل الانتهاكات.. بيان عاجل جديد من الجيش السوداني بشأن الهدنة

لهواة المستعمل.. رينو لوجان مستعملة بسعر مفاجأة| صور

سقوط عرش الدولار.. مستقبل غامض ينتظر الأخضر وخبير يصدم الجميع بشأنه

ضحايا جدد للبلوجر هدير عاطف .. أرملة : أكلت فلوس ولادي الأيتام

تحذير هام من النقل بشأن المعابر غير الشرعية على قضبان السكك الحديدية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كارثة .. السبانخ تسبب السرطان في هذه الحالة

علامة غير متوقعة فى الجلد تكشف الإصابة بـ السرطان

طبيب يحذر هؤلاء الأشخاص من فصل الصيف لهذه الأسباب

سر إنقاص وزن الفنان محمد ممدوح بسرعة | 16 كيلو فى أسبوعين

فيديو

سد النهضة وقناة السويس .. ماذا قال سفير الاتحاد الأوروبي عن مصر| فيديوجراف

هل يعود إلى مصر ؟ تطورات في اختفاء أحمد بغدودة | فيديو

«بتاكل من الزبالة».. مصير مؤلم للحسناء لوني ويلسون في شوارع أمريكا «فيديوجراف»

تحصيل وزارة الصحة مبالغ مالية من المواطنين | ما الحقيقة ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

اﻟﻤﺰﻳﺪ