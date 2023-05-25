هشام إبراهيم: إنهاء الصراعات والإرهاب من القارة الإفريقية سيزيد التنمية..فيديو

أكد دكتورهشام ابراهيم أستاذ التمويل والاستثمار أن القيادة السياسة المصرية، عملت على تطوير البنية التحتية من الطاقة وانشاء شبكات الكهرباء والمياه، اضافة إلى الطاقة النظيفة، وهو ما يمكن أن ينعكس على القارة الافريقية بالايجاب.

وقال هشام إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “اكسترا نيوز”، أن الدول الافريقية عليها الاتفاق على رؤية استراتيجية بمشروعات محددة، ويكون لها دراسات محددة ومقنعة للمجتمع الدولي، حتى يتم التمويل من منظمات المجتمع الدولي.

انهاء الصراعات في القارة الافريقية

وتابع أستاذ التمويل والإستثمار، أنه لا بد من انهاء الصراعات في القارة الافريقية والعمليات الإرهابية التي تتم من اجل زيادة الإستثمار.