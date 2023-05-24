أستاذ استثمار : القرارات الحكومية تقلّل الإجراءات التنفيذية على مجتمع الأعمال

‏قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ الاستثمار والتمويل، إن الدولة مشغولة تماما بملف الاستثمار، وقد كنا على بعد أيام معدودة من الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار واتخاذ 22 قرارا مهما للغاية.

وتابع إبراهيم خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "90 دقيقة"، تقديم الإعلامي "حسام الدين حسين"، المذاع عبر فضائية "المحور"، أن من المؤكد أنه ما صدر من قرارات الحكومة تعمل على تنفيذه، وكان لدينا عدة إطارات مثل الإطار التشريعي والإطار التنظيمي وكان من المهم جدا أن على مجلس الوزراء أن يتبنى هذه الإطارات ويعمل على تنفيذها اخذا في الاعتبار ان مجتمع الأعمال يتابع إلى أي مدى ما يصدر من قرارات يترجم على أرض الواقع.

مشكلة في القرارات

وأضاف أننا لدينا مشكلة أن القرارات تكون على أعلى مستوى لكن التنفيذ يتم في أدنى مستوى إداري والمشكلة دائما في الإجراءات التنفيذية أن الموظف في بعض الأحيان يكون أقوى من مديره أو أحيانا أقوى من وزيره، وما يصدر من قرارات فكرته الأساسية تبسيط أو تقليل الإجراءات من أجل المستثمرين.