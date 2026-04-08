ماذا نقول عند الأذان؟ سنن نبوية يغفل عنها الكثير

نصح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، كل مسلم إذا سمع الأذان أن يسأل الله الوسيلة للرسول الكريم، حيث يقول النبي: «إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ، فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ، فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى الله عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا، ثُمَّ سَلُوا اللهَ لِيَ الْوَسِيلَةَ، فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ، لَا تَنْبَغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللهِ، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ، فَمَنْ سَأَلَ لِي الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ». [أخرجه مسلم].

سنن الأذان

- أن نقول مثلما يقول المؤذن.

- أن تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام بعد الأذان.

- من أفضل سنن نبوية عند سماع الأذان أن نقول دعاء الوسيلة: (اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته).

- أن نقول بعد انتهاء الأذان : وأنا أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا عبده ورسوله، رضيت بالله ربًا، وبمحمدٍ رسولًا، وبالإسلام دينًا.

- أن تدعو بما شئت، فقد ورد في حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: "الدعاء بين الأذان والإقامة لا يُرد".

دعاء بعد الأذان

وردا على سؤال الطفل يوسف عن دعاء بعد الأذان، قال الدكتور أحمد عصام فرحات، إمام مسجد السيدة زينب، إنه يستحب أن نردد مع الأذان ألفاظ الأذان، ونقول في حي على الصلاة وحي على الصلاة "اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم".

أما بعد الانتهاء من الأذان فنقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.