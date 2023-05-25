شبه الجلابية .. فتاة تثير السخرية بسبب فستان أونلاين | شاهد

أثارت فتاة السخرية والجدل على مجموعات البنات على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بسبب الشراء الأونلاين من على الصفحة التسويقية.

ونشرت الفتاة صورة لموديل ترتدي فستانا أنيقا باللون الأبيض والموف مجسم بطريقة أنيقة، وصورة أخرى وهي تحمل فستاناً بنفس الألوان ولكن يشبه الجلابية.

وعلقت الفتاة على الصور، قائلة «لما تشتري حاجة أونلاين وتيجي تجربها ع الطبيعة» وسخرت من الفستان بطريقة كبيرة، خاصة أن الصفحة التي أرسلت لها الفستان قامت بعمل بلوك لها ورفضت استرجاعه.

الفستان الاونلاين

وانهالت تعليقات رواد السوشيال ميديا على الصور، «لما أمك تعملك الفستان في البيت، البسيه وانتي نايمة وخلاص، والله حلو بس هتبقي شبه بهانه، نضفي به الشقة».

