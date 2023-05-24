إطلالة غريبة .. سعر صادم لفستان نانسي عجرم في أحدث ظهور

تألقت الفنانة نانسي عجرم ، بإطلالة جذابة تبرز جمالها، ووصفها المتابعون بالطلة الغريبة على غير عادة ظهورها، فهي تميل إلى الفساتين البسيطة.

سعر فستان نانسي عجرم

وخطفت نانسي عجرم الأنظار، مرتدية فستان باللون الذهبي بتصميم الشراشيب من أعلى لأسفل من تصميم مصممة الأزياء العالمية ساندرا، وبلغ سعره حوالي 6015 ريال سعودي أي حوالي 50 الف جنيه.

واعتمدت نانسي عجرم في إطلالتها على الميكب الهادئ كعادتها في الظهور، فهي تميل إلى البساطة في استخدام مستحضرات التجميل.

فستان نانسي عجرم

وتركت خصلات شعرها البني متطايرا بطريقة جذابة غير مكلفة دون وضع اي نوع من الاكسسوارات في الشعر.

وانهالت تعليقات الجمهور على إطلالة نانسي عجرم بأنها غريبة وغير مألوفة خاصة أن نانسي عجرم تميل إلى ارتداء الفساتين البسيطة دون مشغولات .