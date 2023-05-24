عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

إطلالة غريبة .. سعر صادم لفستان نانسي عجرم في أحدث ظهور

نانسي عجرم
نانسي عجرم

تألقت الفنانة نانسي عجرم ، بإطلالة جذابة تبرز جمالها، ووصفها المتابعون بالطلة الغريبة على غير عادة ظهورها، فهي تميل إلى الفساتين البسيطة.

سعر فستان نانسي عجرم 

وخطفت نانسي عجرم الأنظار، مرتدية فستان باللون الذهبي بتصميم الشراشيب من أعلى لأسفل من تصميم مصممة الأزياء العالمية ساندرا، وبلغ سعره حوالي 6015 ريال سعودي أي حوالي 50 الف جنيه.

واعتمدت نانسي عجرم في إطلالتها على الميكب الهادئ كعادتها في الظهور، فهي تميل إلى البساطة في استخدام مستحضرات التجميل.

فستان نانسي عجرم 

وتركت خصلات شعرها البني متطايرا بطريقة جذابة غير مكلفة دون وضع اي نوع من الاكسسوارات في الشعر.

وانهالت تعليقات الجمهور على إطلالة نانسي عجرم بأنها غريبة وغير مألوفة خاصة أن نانسي عجرم تميل إلى ارتداء الفساتين البسيطة دون مشغولات . 

نانسي عجرم فستان نانسي عجرم الفنانة نانسى عجرم الأزياء العالمية صور نانسي عجرم سعر فستان نانسي عجرم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خماسي أهلاوي يقترب من الرحيل.. قائمة لاعبي القلعة الحمراء المغادرين نهاية الموسم بفرمان كولر

400 جنيه دفعة واحدة|هزة قوية تضرب الذهب بعد قرار الحكومة وعيار21 الآن مفاجأة

جوزها بيرميها.. عجوز الجيزة: موافقتش نمارس الحرام خلصت عليها

6 جنيهات مرة واحدة|الدولار يتلقى ضربة قوية بالسوق السوداء بعد قرار البنك المركزي

أول تصريحات لـ كريستيانو رونالدو بعد سجوده في الدوري السعودي

من 1000 لـ5 آلاف.. عقوبة مالية تنتظر مروجي شائعة تحصيل الصحة أموالا من المواطنين

بفرمان من الكاف.. نادي الزمالك مهدد بالغياب عن دوري أبطال إفريقيا

حقيقة توجيه وزارة الصحة فرقاً طبية للمرور على المنازل وتحصيل مبالغ مالية

موضوعات متعلقة

برج الجوزاء .. حظك اليوم الأربعاء 24 مايو 2023 : اجتهد

برج الميزان .. حظك اليوم الأربعاء 24 مايو 2023: اهتم بصحتك العقلية

برج العقرب .. حظك اليوم الأربعاء 24 مايو 2023: تلفت نظر رئيسك

برج الجدي .. حظك اليوم الأربعاء 24 مايو 2023: تمهل في الشراء

برج الحوت .. حظك اليوم الأربعاء 24 مايو 2023: اطلب الدعم

برج الدلو .. حظك اليوم الأربعاء 24 مايو 2023: وظيفة جديدة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 24 مايو 2023 صحيا ومهنيا وعاطفيا

سر ارتداء الأميرة رجوة اللون الأبيض في الحنة.. مصممة الفستان تكشف مفاجأة

ترشيحاتنا

قرار جديد من فرج عامر بشأن جراحة جونيور أجايي

روسيا تتوعد بـ "رد قاس للغاية" على هجمات المسلحين الأوكرانيين داخل أراضيها

السلطات الألمانية تحتجز 7 نشطاء مهتمين بالمناخ وتصادر 15 عقارا.. تفاصيل

تراجع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 2415 جنيهًا

رئيس الوزراء يُؤكد أهمية استضافة مصر الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقي

تحذير روسي جديد بشأن إمداد الغرب لأوكرانيا بالأسلحة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حسام موافي: تناول هذا النوع من الشوربة يسبب الوفاة

رئيس الأركان يلتقى نظيره الرواندي لبحث التعاون العسكري المشترك

تصرف مراقب أثناء الامتحانات يثير الإعجاب عبر السوشيال ميديا.. ماذا فعل؟

إطلالة غريبة .. سعر صادم لفستان نانسي عجرم في أحدث ظهور

فيديو

وباء جديد ينتشر قريبا في العالم.. ماذا يحدث؟!

25 ألف جنيه| للمطلقات.. طريقة الحصول على معاش وتعويضات؟

شاهد.. آخر مستجدات سعر الذهب والدولار محليا وعالميا اليوم الأربعاء | تفاصيل

أحمد حسن يكشف شرط الأهلي لانضمام عاشور إلى القلعة الحمراء/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

اﻟﻤﺰﻳﺪ