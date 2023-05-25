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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

يجمع بين الدلع والجدية|حفيدة إسماعيل ياسين تكشف تفاصيل عن أبو ضحكة جنان

الفنان اسماعيل يسين
الفنان اسماعيل يسين

كشفت سلمى ياسين إسماعيل ياسين حفيدة الفنان إسماعيل ياسين، تفاصيل جديدة عن حدها نجم الكوميديا والشهير بابو ضحكة جنان، مشيرة إلى أن الفنان الكبير الراحل إسماعيل ياسين كان يدلع ابنه ياسين.

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حفيدة إسماعيل ياسين: كان زمالكاوي متعصب ودمه خفيف

واضافت سلمي ياسين، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الاولى للتلفزيون المصري، مساء اليوم الأربعاء، أنه لم تر جدها الفنان اسماعيل ياسين ولكن كانت تسمع من والدها حكايات عنه، وكان دمه كان حفيف للغاية، وكان أيضا جد للغاية وشديد خلال تربيته لأولاده.
 

وأكملت سلمى ياسين إسماعيل ياسين:"جدي كان مخلصا للغاية لعمله، وكان يحب عمله بشكل كبير، وهذا كان يظهر بشكل كبير على الشاشة".

 

 

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حفيدة إسماعيل ياسين: كان زمالكاوي متعصب ودمه خفيف

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