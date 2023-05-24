حفيدة إسماعيل ياسين: كان زمالكاوي متعصب ودمه خفيف

تحدثت سارة ياسين حفيدة إسماعيل ياسين، فى ذكرى وفاته قائلة:"شخصيته مختلفة تماما عن التمثيل".

وأضافت سارة ياسين، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء دي إم سي"، المذاع عبر قناة "دي إم سي"، قائلة: "كان دمه خفيف جدا وطيب وحنين وكان بيحب البيت وكان زملكاوي متعصب".

لا يحب السهر

وأوضحت حفيدة إسماعيل ياسين، أنه كان لا يحب السهر ويعشق المنزل والتصوير، معقبا:" كان مدلع ابنه لكنه كان شديد فى تربيته فى نفس الوقت".



وأضافت حفيدة إسماعيل ياسين، أنه كان يعشق عمله ومتفانى فيه للغاية، لافتة إلى أنه كان عصبى للغاية وقت حدوث أى خطأ.

