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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بأحد أماكن السهر .. محمود كهربا مع ساويرس في عيد ميلاد محمد رمضان

محمود كهربا مع ساويرس
محمود كهربا مع ساويرس

ظهر مؤخرا صورة جديدة من حفل عيد ميلاد الفنان محمد رمضان، الذي أقيم بأحد أماكن السهر أول أمس الثلاثاء 23 مايو. 

وحرص محمود كهربا لاعب النادي الأهلي، على حضور حفل عيد ميلاد محمد رمضان، بأحد أماكن السهر، والتقط صورة تذكارية مع رجل الأعمال نجيب ساويرس. 

محمود كهربا مع نجيب ساويرس 

عيد ميلاد محمد رمضان

انتشر مقطع فيديو جديد للفنان محمد رمضان، من حفل عيد ميلاده الأخير بحضور رجل الأعمال نجيب ساويرس، وأسرة مسلسل جعفر العمدة. 

وفي مقطع الفيديو الأخير ظهر محمد رمضان، يرقص على أغانيه، وقام بالذهاب إلى الفنانة هالة صدقي، التي قامت باحتضانه، بينما قام هو بتقبيل يدها. 

محمد رمضان وهالة صدقي 
محمد رمضان وهالة صدقي 

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا 

 

أعمال محمد رمضان 

روج النجم محمد رمضان لفيلمه الجديد ع الزيرو ، المقرر طرحه في موسم أفلام عيد الأضحى، من بطولته بالاشتراك مع الفنانة نيللي كريم، وذلك خلال حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"

ونشر محمد رمضان صورة تجمعه مع الفنانة نيللي كريم، والطفل منذر، من كواليس تصوير الفيلم، ، معلقًا: "حمزة وشهرته دراجون أجمد دي چي في مصر ومريم ويوسف، حكايتهم جديدة لانج هتعرفوها في فيلم عيد الأضحى، ع الزيرو، تأليف مدحت العدل، إخراج ماندو العدل، إنتاج العدل جروب، ثقة في الله بركان نجاح"

 

أحدث أعمال محمد رمضان 

وكان أحدث اعمال محمد رمضان مسلسل “جعفر العمدة” بطولة زينة، وهالة صدقى، وإيمان العاصى، ومى كساب، ومنة فضالى، وأحمد داش، ومنذر رياحنة، وعصام السقا، وفريدة سيف النصر، ومجدى بدر، وأحمد فهيم، وفتوح أحمد، وسلوى عثمان، وفريدة سيف النصر، وعماد صفوت، وجورى بكر، وطارق النهرى، وأحمد عبد الله، وإحسان الترك، وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق، وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

وكانت آخر أعمال الفنان محمد رمضان هي بطولة فيلم هارلي، الذي تم عرضه في موسم أفلام عيد الفطر 2023، وضم الفيلم مجموعة كبيرة من أبرز الفنانين، ومنهم:  محمد رمضان، مي عمر، محمود حميدة، أحمد داش، مي كساب، إسماعيل فرغلي وغيرهم،  والعمل من تأليف محمد سامي، وإخراج محمد سمير.

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