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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ختام أولى دورات أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا بجامعة العريش

ختام دورة إستراتيجية
ختام دورة إستراتيجية الأمن القومي

اختتمت أولى دورات أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا والتي عقدت بجامعة  العريش محافظة شمال سيناء ،  بعنوان “ الدراسات الاستراتيجية والأمن القومي،  تحت شعار "سيناء في أمن وامان"  والتي استمرت لمده أربعة أيام، والتي حاضر فيها كل من اللواء أركان حرب عادل العمدة ، والعميد أركان حرب إيهاب طلعت، واللواء أركان  حرب ممدوح الجزار، واللواء اسامه الجمال.

 

تحقيق الاستفادة

 

وقد  توجه  الدكتور حسن الدمرداش رئيس الجامعة بخالص الشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ووزير الدفاع، و مدير أكاديمية ناصر العسكرية الذى أتاح الفرصة لإقامة هذه الدورات في جامعة العريش، ليعود النفع والاستفادة على جميع العاملين بالجامعة،  من أعضاء هيئة التدريس والطلاب و الهيئة المعاونة والهيكل الإداري وإيضا افراد المجتمع السيناوي، حيث ستفيد الدورة العاملين في محال العمل عند عمل  التخطيط،  او التنفيذ او المتابعة ، أو التقييم بطرق علمية مدروسة. 


كما تقدم الدارسين بخالص الشكر والتقدير لجميع القائمين على هذه الدوره  لحسن التنظيم و الكم الهائل من الاستفاده التي عادت عليهم من   أكاديمية ناصر العسكرية.

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العريش ختام أكاديمية الدراسات الاستراتيجية

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