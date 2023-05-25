صحف الكويت .. السعودية تعلن عودة العلاقات مع كندا وديسانتيس يعلن رسميًا تقدمه بطلب ترشح للرئاسة الأمريكية

الخارجية المصرية: بيان إثيوبيا حول قرار القمة العربية مضلل ومحاولة يائسة للوقيعة بين الدول العربية والأفريقية

إصابة 10 فلسطينيين واعتقال آخرين خلال اقتحام إسرائيلي لمخيم "عقبة جبر"

واشنطن تصادق على بيع نظام دفاع جوي لكييف بـ285 مليون دولار

واشنطن: هجوم سيبراني مدعوم من بكين يستهدف بنى تحتية "حيويّة"

بايدن يعلن تعيين الجنرال تشارلز براون رئيسًا لأركان الجيش الخميس

القضاء اللبناني يمنع حاكم مصرف لبنان من السفر بعد استجوابه

روسيا تعلن إحباط هجوم أوكراني على سفينة حربية في المياه التركية‎‎

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الخميس، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري .

وأبرزت صحيفة "الأنباء" بيان الخارجية المصرية بشأن بيان وزارة الخارجية الإثيوبية الصادر، تعقيبا على قرار القمة العربية الأخيرة بدعم موقف مصر والسودان في قضية سد النهضة، حيث اعتبرته الخارجية المصرية مضللا ومليئا بالمغالطات ولي الحقائق، بل ومحاولة يائسة للوقيعة بين الدول العربية والأفريقية من خلال تصوير الدعم العربي لموقف مصر العادل والمسؤول باعتباره خلافا عربيا أفريقيا.

وأعرب المتحدث باسم الخارجية عن أسفه لما حواه البيان من ادعاءات غير حقيقية بأن الدول الثلاث، مصر وإثيوبيا والسودان، اتفقت بالفعل خلال المفاوضات على حجم المياه التي سيتم تخزينها وفترة ملء خزان السد، وأن لجوء مصر والسودان لطلب الدعم العربي يعد انتهاكا لاتفاق المبادئ، بل والادعاء بأن الدول العربية الأعضاء في الاتحاد الأفريقي لا تدعم القرار العربي الصادر عن القمة الأخيرة بالإجماع.

على الصعيد الإقليمي والعربي، قالت "الراي" إن القضاء اللبناني أعلن بعد استجوابه حاكم المصرف المركزي رياض سلامة منعه من السفر في خطوة جاءت بعد تسلّم السلطات شارة حمراء من الانتربول، بناء على مذكرة توقيف فرنسية.

وذكرت "الجريدة" أن قوات من الجيش الإسرائيلي اقتحمت مخيم "عقبة جبر" جنوب مدينة أريحا، فجر الخميس، ما تسبب بإصابة 8 شبان فلسطينيين بالرصاص الحي، أحدهم وصفت حالته بالحرجة.

وأشارت "الوطن" إلى أن وزارة الخارجية السعودية، مساء الأربعاء، أنه تقرر إعادة مستوى العلاقات الدبلوماسية مع كندا إلى وضعها السابق، مشيرةً إلى أن ذلك تم "في ضوء ما تم بحثه بين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس وزراء كندا جاستن ترودو، على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (APEC) في بانكوك بتاريخ 18 نوفمبر 2022، ورغبة من الجانبين في عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة".

دوليًا، قالت "الوطن" إن الولايات المتّحدة أعلنت الأربعاء المصادقة على بيع نظام دفاع جوي من طراز "ناسامز" ومعدّات ذات صلة بقيمة 285 مليون دولار لأوكرانيا الساعية لتعزيز دفاعاتها ضدّ الضربات الروسية.

وذكرت "القبس" أن واشنطن وعدد من حلفائها الغربيين، وشركة "مايكروسوفت" أعلنوا "جهة فاعلة سيبرانية" مدعومة من بكين تسلّلت إلى شبكات للبنية التحتية الحيوية في الولايات المتّحدة، محذّرين من أنّ هجمات مماثلة قد تحدث في جميع أنحاء العالم.

وقالت "الراي" إن البيت الأبيض أعلن أن الرئيس جو بايدن سيعيّن الخميس قائد سلاح الجوّ الجنرال تشارلز براون رئيسًا لهيئة الأركان العسكرية المشتركة خلفًا للجنرال مارك ميلي.

وأشارت "الوطن" إلى أن حاكم ولاية فلوريدا الجمهوري رون ديسانتيس، أعلن الأربعاء تقدمه رسميًا بطلب ترشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة في 2024.

وأفادت "الجريدة" بأن روسيا، اتهمت أوكرانيا بمهاجمة سفينة حربية تابعة لها، كانت تقوم بدورية في المياه الإقليمية التركية، مؤكدة أنها دمرت ثلاثة زوارق مسيرة خلال هذا الهجوم.