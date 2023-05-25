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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالأوف شولدر.. درة تتألق في أحدث ظهور عبر إنستجرام

درة
درة

شاركت الفنانة درة متابعيها عدة صور جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

 

وظهرت درة في الصور بإطلالة متميزة، مرتدية فستان اوف شولدر باللون الوردي الناري، ومعتمدة علي المكيب الهادي الذي أبرز جمال وجهها.

يشار إلى أن دُرة شاركت في مسلسل «الأجهر» الذي عرض في موسم رمضان الماضي وضم كوكبة ونخبة من النجوم أبرزهم: النجم عمرو سعد، وسارة سلامة، وسيد رجب، وعمرو عبد الجليل، وأحمد صفوت، وناهد السباعى، ومصطفى أبو سريع، وأنوشكا، وأحمد مجدى، ومحمد جمعة، وندى بهجت، ومحمود قابيل، وعارفة عبد الرسول، ونور النبوى، وبدرية طلبة، ومحمد التاجى، ونهلة سلامة، وياسر الزنكلونى، ومحمد عبد الجواد، وعلاء عوض، وحمدى هيكل، وحسنى شتا، ومحمد خميس، وأحمد حبشى، وعدد آخر من الفنانين ومجموعة من ضيوف الشرف، على رأسهم النجمة وفاء عامر وأشرف عبد الغفور وخالد زكى وباسم مغنية ورابى عمرو سعد وآخرين.

درة

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