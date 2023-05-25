استشاري مناعة: مبادرة إنهاء قوائم الانتظار إنجاز يحدث لأول مرة

أكد مجدي بدران استشاري الحساسية والمناعة، أن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار يعتبر إنجاز حضاري يحدث لأول مرة .

وقال مجدي بدران في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز "، :" العالم يشهد ارتفاع معدلات الأداء الصحي في مصر".

وتابع مجدي بدران :" مصر تلاحق الأمراض المزمنة، ومصر أصبح بها زراعة الكلى والكبد وزراعة القوقعة والنخاع ".

واكمل مجدي بدران :" مبادرة إنهاء قوائم الانتظار تؤكد حرص الدولة على صحة المواطن والحفاظ على الأمن الصحي للمصريين ".

ولفت مجدي بدران :" المبادرات الرئاسية الصحية غيرت الواقع الصحي في مصر، ومعدل الانتظار لإجراء العمليات الجراحية انخفض بشكل كامل في كافة التخصصات"، مضيفا:" تخصصات طبية جديدة متواجدة ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار في المستشفيات المصرية ".