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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الشرقية يكشف لـ«صدى البلد» نسب تنفيذ مشاريع المرحلة الأولى لحياة كريمة

محافظ الشرقية خلال
محافظ الشرقية خلال حواره مع محرر صدي البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن مُبادرة “حياة كريمة” تتم بمركز الحسينية، حيث يشهد المركز تنفيذ 949 مشروعًا على مستوى 41 قرية في قطاعات “مياه الشرب والصرف الصحى، والطرق والكباري، والاتصالات، والكهرباء، والصحة، والتعليم، والتضامن، والشباب والرياضة، والزراعة، والطب البيطري، والري والموارد المائية، والسكة الحديد، والغاز الطبيعي، والبريد، والدفاع المدني، والإسعاف”، وغيرها ونسب التنفيذ عالية ومُتقدمة، حيث تم الانتهاء من 550 مشروعًا، وجار العمل في المشاريع المُتبقية بنسبة تنفيذ حوالي 80%.

 

وقال محافظ الشرقية، في حوار خاص لـ"صدى البلد"، إن اختيار مركز الحسينية جاء بعد دراسة متأنية لاحتياجات المواطنين بالقرى التي تعاني من نقص شديد في الخدمات لتدخل ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري.

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وأضاف المحافظ أنه من المقرّر انطلاق أعمال المرحلة الثانية من المُبادرة الرئاسية “حياة كريمة” بـ 5 مراكز في المحافظة وهي: «أبو حماد، وبلبيس، وديرب نجم، وأولاد صقر، وفاقوس». 

وأكد أنه تم توفير العديد من قطع الأراضي التي سيتم إقامة المشاريع عليها بنسبة تقارب الـ 95% من الأراضي اللازمة، كما أن هناك لجانًا تمر على الأراضي لمُعاينتها وإفادة المحافظة عن الأراضي المُستوفاة للشروط، والأراضي التي تحتاج لتغيير وعمل حصر كامل للأراضي وتوفير جميع التسهيلات اللازمة لها، وجار تصميم بعض المشروعات المتنوعة، ونأمل قريبًا الانتهاء من التصميمات والبدء في العمل بالمرحلة الثانية، خاصة أنها تضم أكبر مراكز المحافظة.

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