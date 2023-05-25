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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فرنسا.. أزمة المشردين تثير الجدل مع اقتراب دورة الألعاب الأولمبية 2024

صدى البلد

كشفت صحيفة لوموند الفرنسية أن الحكومة في فرنسا تخطط لنقل المشردين من باريس قبل دورة الألعاب الأولمبية 2024 في العاصمة، مما أثار انتقادات من بعض رؤساء بلديات البلدات والقرى المتوقع أن تستقبلهم.

منذ منتصف مارس، بدأت الحكومة في مطالبة المسؤولين في جميع أنحاء فرنسا بإنشاء "مرافق إقامة إقليمية مؤقتة" يمكنها التعامل مع تدفق المشردين من باريس، وكثير منهم من المهاجرين.

قال أوليفييه كلاين، وزير الإسكان الفرنسي، للمشرعين في وقت سابق من هذا الشهر، إن التغييرات ضرورية بسبب أزمة الإقامة المتوقعة في باريس خلال كأس العالم للرجبي في سبتمبر من هذا العام ودورة الألعاب الأولمبية في يوليو وأغسطس 2024.

تخطط العديد من الفنادق المنخفضة التكلفة التي تستخدمها السلطات لتوفير سكن طارئ للمشردين لتأجير غرفهم بأسعار السوق لعشاق الرياضة والمصطافين.

وتقدر الحكومة أن الطاقة الاستيعابية للفنادق المتاحة لإيواء المشردين "ستنخفض بما يتراوح بين 3000 و 4000 مكان بسبب هذه الأحداث"، حسبما قال كلاين للنواب في 5 مايو.

لكن بعض المواقع المقترحة تثير القلق بالفعل بين الشخصيات المحلية المنتخبة.

أعرب فيليب سالمون، عمدة مدينة بروز في شمال غرب بريتاني، عن معارضته يوم الثلاثاء لفكرة إنشاء مركز جديد في بلدته، التي يقدر عدد سكانها بنحو 18 ألف نسمة. وقال "نحن لا نؤيد إنشاء منشأة في منطقتنا في ظروف نعتبرها غير مقبولة".

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