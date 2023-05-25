عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير التموين: نتعاون مع إيطاليا في سلاسل الإمداد.. وقريبا حل أزمة اللحوم

صدى البلد


وجه وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي الشكر لرئيس منظمة المترولوجيا العالمية خلال احتفالية اليوم العالمي للمترولوجيا موضحا أن القياسات تدعم الغذاء العالمي لافتا الي ضرورة معرفة التحديات التي تواجه نظام الغذاء العالمي منذ 4 سنوات خاصة مع بدء جائحة كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية والنزاعات العالمية.

وأكد الوزير أنه منذ اندفاع الحرب الروسية والاوكرانية ارتفعت أسعار الحبوب لما تمثله الدولتين أكثر من ٣٠% من إنتاج الحبوب وأكثر من ٣٠% من إنتاج الزيوت وان مصر واجهت بعض التحديات خلال عمليات الاستيراد بسبب الحرب بالإضافة إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية بسبب ارتفاع تكلفة الشحن ونقص المعروض بسبب الحرب.

وأوضح الوزير أن ارتفاع أسعار النفط يدفع أسعار السكر والزيوت للارتفاع حيث انها تدخل في صناعة للطاقة.. مؤكدا أن قضية الأمن الغذائي أصبحت تشغل تفكير العالم حيث أصبح العالم يعيد النظر في مفهوم العولمة بعد اضطراب سلاسل الإمداد في ظل الأزمات التي حدثت.

وأشار الوزير إلى أن الانفتاح الاقتصادي أو وحدة الاقتصاد العالمي واجهت صعوبات كبيرة دفعت الدول إلى البدء في تأمين احتياجاتها من السلع وضمان رصيد آمن فضلا عن الاعتماد على سلاسل امداد قصيرة.

وأكد الوزير التعاون مع إيطاليا في سلاسل الإمداد وهي تمثل أقرب شريك اوروبي لمصر من خلال التعاون في الإنتاج بالتبادل بين البلدين.

وأكد الوزير أيضا أن احتياطي القمح في مصر يكفي 6 أشهر والزيت 5 أشهر مشير إلى أن وزارة التموين تعمل على توفير اللحوم قبل عيد الأضحى وأكد مساعي الوزارة لحل أزمة اللح م في القريب العاجل.

وتعن أهمية اليوم العالمي للمترولوجيا .. قال الوزير أن القياسات تلعب دورا مهما في إدارة الموارد حيث انه دون قياسات لا يمكن إدارة أو معرفة المتاح أو النقص.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

900 جنيه| هزة جديدة تضرب أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن مفاجأة

حان وقت الرحيل| محمد صلاح يودّع رفاقه.. وهذا النادي في انتظاره

استفزوه بهذه الكلمات.. تفاصيل اشتباك إمام عاشور مع مجموعة شباب بالشيخ زايد

مهيب عبد الهادي: نجم فيوتشر يوقع لـ الأهلي.. والهداف يجدد تعاقده مع الأحمر

عاكسوا زوجته.. التفاصيل الكاملة لمشاجرة إمام عاشور و4 خليجيين بالشيخ زايد| صور

إعلامي: الزمالك يقترب من ضم مهاجم إفريقي سوبر

مصانع الكوارتز| السيسي يقاطع رئيس المصرية للتعدين: هو أنت مش حاسب الجلالة

ورطة حمراء.. شوبير يصدم جماهير الأهلي قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا

ترشيحاتنا

موبايل Oppo Reno 10 وصل أخيرا.. بسعر لن تصدقه ومواصفات مذهلة

النائب العام الروسي يزور المحكمة الدستورية العليا لبحث حماية حقوق الأفراد بالمجال الجنائي

انسحاب ولقب واحد| حكاية 10 مشاركات لنادي الزمالك في البطولة العربية للأندية.. تفاصيل

مفاجأة.. التحريات تكشف أسرار علاقة زوجة صيدلي حلوان بسائق شركة التوصيل

أوكرانيا: الهجوم المضاد مستمر منذ عدة أيام

المعاملة بالمثل.. الخارجية الروسية تعلن طرد 5 دبلوماسيين سويديين وإغلاق قنصليتها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ظهور ملفت لـ ساشا باراك أوباما بعد أيام من تخرجها.. شاهد  

كعب عالي على مايوه.. هادية غالب تثير الجدل من جديد

أفضل رجل.. انتقام مفاجئ من عريس أثناء كلمته لعروسه ليلة الزفاف

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البصل مع الفول؟

فيديو

عربيتي عملت حادثة وبنتي اتكسرت.. كريم فهمي يروي معاناته من الحسد

والدته ارتاحت وزوجته تصرخ داخل القفص..المحكمة تسدل الستار على قضية صيدلي حلوان

سد النهضة وقناة السويس .. ماذا قال سفير الاتحاد الأوروبي عن مصر| فيديوجراف

هل يعود إلى مصر ؟ تطورات في اختفاء أحمد بغدودة | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

اﻟﻤﺰﻳﺪ