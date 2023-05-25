وزير التموين: نتعاون مع إيطاليا في سلاسل الإمداد.. وقريبا حل أزمة اللحوم



وجه وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي الشكر لرئيس منظمة المترولوجيا العالمية خلال احتفالية اليوم العالمي للمترولوجيا موضحا أن القياسات تدعم الغذاء العالمي لافتا الي ضرورة معرفة التحديات التي تواجه نظام الغذاء العالمي منذ 4 سنوات خاصة مع بدء جائحة كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية والنزاعات العالمية.

وأكد الوزير أنه منذ اندفاع الحرب الروسية والاوكرانية ارتفعت أسعار الحبوب لما تمثله الدولتين أكثر من ٣٠% من إنتاج الحبوب وأكثر من ٣٠% من إنتاج الزيوت وان مصر واجهت بعض التحديات خلال عمليات الاستيراد بسبب الحرب بالإضافة إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية بسبب ارتفاع تكلفة الشحن ونقص المعروض بسبب الحرب.

وأوضح الوزير أن ارتفاع أسعار النفط يدفع أسعار السكر والزيوت للارتفاع حيث انها تدخل في صناعة للطاقة.. مؤكدا أن قضية الأمن الغذائي أصبحت تشغل تفكير العالم حيث أصبح العالم يعيد النظر في مفهوم العولمة بعد اضطراب سلاسل الإمداد في ظل الأزمات التي حدثت.

وأشار الوزير إلى أن الانفتاح الاقتصادي أو وحدة الاقتصاد العالمي واجهت صعوبات كبيرة دفعت الدول إلى البدء في تأمين احتياجاتها من السلع وضمان رصيد آمن فضلا عن الاعتماد على سلاسل امداد قصيرة.

وأكد الوزير التعاون مع إيطاليا في سلاسل الإمداد وهي تمثل أقرب شريك اوروبي لمصر من خلال التعاون في الإنتاج بالتبادل بين البلدين.

وأكد الوزير أيضا أن احتياطي القمح في مصر يكفي 6 أشهر والزيت 5 أشهر مشير إلى أن وزارة التموين تعمل على توفير اللحوم قبل عيد الأضحى وأكد مساعي الوزارة لحل أزمة اللح م في القريب العاجل.

وتعن أهمية اليوم العالمي للمترولوجيا .. قال الوزير أن القياسات تلعب دورا مهما في إدارة الموارد حيث انه دون قياسات لا يمكن إدارة أو معرفة المتاح أو النقص.