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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.. نقل مدرب الرجاء المغربي إلى المستشفى

منذر الكبير
منذر الكبير

أكد تقرير صحفي، نقل التونسي منذر الكبير، المدير الفني لفريق الرجاء المغربي، إلى المستشفى بسبب تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.

وذكر موقع “لو 30 سبورت” المغربي، أن منذر الكبير تعرض لوعكة صحية خلال الساعات الماضية، وتم نقله إلى إحدى المصحات الخاصة بمدينة الدار البيضاء لتلقي العلاج.

وأضاف أن منذر الكبير تعرض لانتقادات حادة من جماهير الرجاء المغربي في الفترة الماضية، إذ ودع بطولة دوري أبطال أفريقيا من الدور ربع النهائي على يد الأهلي، كما خرج الفريق من سباق المنافسة على لقب الدوري المغربي.

يذكر أن الأهلي تسبب أيضا في استقالة نبيل معلول من تدريب الترجي التونسي، عقب التغلب على باب سويقة بثلاثية نظيفة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وضرب الأهلي موعدا مع الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، للموسم الثاني على التوالي.

موعد مباراتي نهائي دوري أبطال أفريقيا

ويستضيف الأهلي نظيره الوداد المغربي يوم 4 يونيو المقبل على استاد القاهرة الدولي، في نهائي دوري أبطال أفريقيا، بينما يقام لقاء الإياب يوم 11 من نفس الشهر على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

يذكر أن الوداد هو حامل لقب النسخة الماضية من دوري أبطال أفريقيا، إذ تغلب على الأهلي بهدفين دون رد في المباراة النهائية.

 

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