الظهير الأيمن حسين بن عيادة يغيب عن الوداد المغربي لمدة أسبوعين

كتب اللاعب أحمد حسن تغريدة جديدة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب أحمد حسن:"تقارير صحفيه مغربيه : الظهير الأيمن حسين بن عياده يغيب عن الوداد المغربي اسبوعين ومشاركته في لقاء الذهاب أمام الأهلي في محل شك".

اتخذ ستيفن فاندينبروك المدير الفني لفريق الوداد المغربي قرارا صارما قبل مواجهة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي فى ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا المقرر اقامته على ملعب استاد القاهرة يوم 4 يونيو القادم.

وقرر ستيفن فاندينبروك المدير الفني لفريق الوداد المغربي منع لاعبيه من الإدلاء بأي تصريحات لكافة وسائل الإعلام خاصة منها المصرية.

وجاء قرار ستيفن فاندينبروك المدير الفني لفريق الوداد المغربي منع لاعبيه من الإدلاء بأي تصريحات لكافة وسائل الإعلام خاصة منها المصرية خوفا من تشتيت التركيز لدي عناصر وداد الأمة قبل ذهب نهائي دوري أبطال إفريقيا في القاهرة المقرر اقامته يوم 4 يونيو القادم.

وهدد مدرب الوداد المغربي لاعبيه بفرض غرامة مالية والاستبعاد من تشكيلة مباراة الأهلي فى ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا حيال المخالفين لقرار المنع منع الإدلاء بأي تصريحات إعلامية.