محمد عزمي: حسن الرداد كلمني بنفسه وقالي عايزك تعمل دور أخويا

تحدث الفنان محمد عزمي، عن دوره فى مسلسل بابلو مع الممثل حسن الرداد، قائلا: “الأستاذ حسن الرداد هو اللي تحدث معي بنفسه وقالي أني عايزني معاه فى مسلسل.. وأنا كنت أعرفه وبكلمه وقولتله أني نفسي أشتغل معاه”.

وأضاف الفنان محمد عزمي، خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، تقديم الإعلامية نهاد سمير، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي: “ فاجأني أنه أخدني فى المسلسل وقاله أني هعمل دور أخوه.. وكلهم كنت برتاح معهم فى التمثيل”.

وتابع الفنان محمد عزمي: “ مشاهدي معه كانت قالبة السوشيال ميديا الحمد لله.. وكانوا محتارين هل أنا بمثل أني من ذوي الهمم ولا أنا شخصية حقيقية.. لأنهم مشافوش من قبل شخصية حقيقية تمثل أدوار ذوي الهمم.. لذلك أدواري طبيعية".