اليوم العالمي للأطفال المفقودين.. التاريخ والأهمية وسبب تسميته

يتم الاحتفال باليوم الوطني للأطفال المفقودين سنويًا في 25 مايو لإحياء ذكرى الأطفال المفقودين وزيادة الوعي حول عمليات اختطاف الأطفال، في جميع أنحاء البلاد إذ تنظم العديد من المنظمات فعاليات لتعزيز سلامة القاصرين، هذه المناسبة بمثابة فرصة لتجديد جهودنا لجمع شمل الأطفال المفقودين مع عائلاتهم ولتقدير كل من يعملون من أجل هذه القضية.

تاريخ اليوم الوطني للأطفال المفقودين



حدد الرئيس الغائب الوطني رونالد ريغان يوم الطفل في عام 1983 لتكريم العديد من الأطفال الذين يفقدون كل عام. من عام 1979 إلى عام 1981 ، هزت سلسلة من عمليات الخطف الولايات المتحدة. وبدأ الأمر باختفاء إيتان باتز البالغ من العمر 6 سنوات وهو في طريقه إلى المدرسة من محطة الحافلات في مدينة نيويورك في 25 مايو 1979. ولم يتم تحديد مكان إيتان مطلقًا ، ولكن المتهم ، بيدرو هيرنانديز ، حُكم عليه بالسجن في 2017.

يصادف اليوم الوطني للأطفال المفقودين يوم اختطاف إيتان باتز ويكرم جميع الأطفال الآخرين المفقودين، خلال فترة اختفاء إيتان ، كانت التغطية الإعلامية الوطنية لاختطاف الأطفال في حدها الأدنى، لكن قضية إيتان أثارت ضجة وحظيت بتغطية إعلامية واسعة ونتيجة لذلك ، كان هناك بحث مكثف واهتمام عام متزايد باختطاف الأطفال وعدم وجود خطط مناسبة لمعالجة المشكلة، أدى ذلك في النهاية إلى تشكيل حركة الأطفال المفقودين والمستغلين.



في كل عام ، تحتفل وزارة العدل الأمريكية باليوم الوطني للأطفال المفقودين بحفل لتكريم الجهود الباسلة لجميع المنظمات والوكالات والأفراد الذين يسعون جاهدين لحماية الأطفال.

في هذا اليوم ، يعقد المركز الوطني للأطفال المفقودين والمستغلين (NCMEC) فعاليات لتثقيف الجمهور حول مخاطر اختطاف الأطفال ، وطرق الحفاظ على سلامة الأطفال ، وكيفية مساعدة أسر الضحايا. كما أطلق المركز مبادرة "Take 25" ، التي تشجع الآباء على قضاء 25 دقيقة في مناقشة أهمية السلامة مع أطفالهم.

5 حقائق عن الأطفال الذين لا تعرفهم



لا تنساني

تمثل زهرة النسيان اليوم العالمي للأطفال المفقودين.

فظائع مرعبة

واحد من كل ستة من الهاربين المبلغ عنهم في الولايات المتحدة (إلى المركز الوطني للأطفال المفقودين والمستغلين) ينتهي بهم الأمر في تجارة الجنس مع الأطفال ، وفقًا للتقديرات.

تقديرات منتظمة

في كل يوم ، يتم الإبلاغ عن ما يقدر بنحو 2300 قاصر في عداد المفقودين في الولايات المتحدة ، بإجمالي سنوي يبلغ 460.00.

ليس كل اختطاف

ما يقرب من 90٪ من الأطفال الغائبين إما يتوهون أو يهربون أو يسيئون فهم اتجاهات الطريق.

نسبة

يتم الإبلاغ عن أقل من واحد في المائة من جميع القصر المفقودين (حوالي 100 حالة) في الأخبار.

تواريخ عيد الأطفال الوطنيين المفقودين

سنة تاريخ يوم

2023 25 مايو يوم الخميس

2024 25 مايو السبت

2025 25 مايو الأحد

2026 25 مايو الاثنين

2027 25 مايو يوم الثلاثاء