عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

اليوم العالمي للأطفال المفقودين.. التاريخ والأهمية وسبب تسميته

اليوم العالمي للأطفال
اليوم العالمي للأطفال المفقودين التاريخ والأهمية وسبب تسميته

يتم الاحتفال باليوم الوطني للأطفال المفقودين سنويًا في 25 مايو لإحياء ذكرى الأطفال المفقودين وزيادة الوعي حول عمليات اختطاف الأطفال، في جميع أنحاء البلاد إذ تنظم العديد من المنظمات فعاليات لتعزيز سلامة القاصرين، هذه المناسبة بمثابة فرصة لتجديد جهودنا لجمع شمل الأطفال المفقودين مع عائلاتهم ولتقدير كل من يعملون من أجل هذه القضية.

وصفات طبيعية تمنع ظهور تجاعيد الرقبة .. ونصائح للوقاية والتجميل

الحكومة تسحب الجنسية المصرية من أسر وأشخاص لاكتسابها بالغش

تاريخ اليوم الوطني للأطفال المفقودين


حدد الرئيس الغائب الوطني رونالد ريغان يوم الطفل في عام 1983 لتكريم العديد من الأطفال الذين يفقدون كل عام. من عام 1979 إلى عام 1981 ، هزت سلسلة من عمليات الخطف الولايات المتحدة. وبدأ الأمر باختفاء إيتان باتز البالغ من العمر 6 سنوات وهو في طريقه إلى المدرسة من محطة الحافلات في مدينة نيويورك في 25 مايو 1979. ولم يتم تحديد مكان إيتان مطلقًا ، ولكن المتهم ، بيدرو هيرنانديز ، حُكم عليه بالسجن في 2017.

يصادف اليوم الوطني للأطفال المفقودين يوم اختطاف إيتان باتز ويكرم جميع الأطفال الآخرين المفقودين، خلال فترة اختفاء إيتان ، كانت التغطية الإعلامية الوطنية لاختطاف الأطفال في حدها الأدنى، لكن قضية إيتان أثارت ضجة وحظيت بتغطية إعلامية واسعة ونتيجة لذلك ، كان هناك بحث مكثف واهتمام عام متزايد باختطاف الأطفال وعدم وجود خطط مناسبة لمعالجة المشكلة، أدى ذلك في النهاية إلى تشكيل حركة الأطفال المفقودين والمستغلين.


في كل عام ، تحتفل وزارة العدل الأمريكية باليوم الوطني للأطفال المفقودين بحفل لتكريم الجهود الباسلة لجميع المنظمات والوكالات والأفراد الذين يسعون جاهدين لحماية الأطفال.

في هذا اليوم ، يعقد المركز الوطني للأطفال المفقودين والمستغلين (NCMEC) فعاليات لتثقيف الجمهور حول مخاطر اختطاف الأطفال ، وطرق الحفاظ على سلامة الأطفال ، وكيفية مساعدة أسر الضحايا. كما أطلق المركز مبادرة "Take 25" ، التي تشجع الآباء على قضاء 25 دقيقة في مناقشة أهمية السلامة مع أطفالهم.

5 حقائق عن الأطفال الذين لا تعرفهم


لا تنساني

تمثل زهرة النسيان اليوم العالمي للأطفال المفقودين.

فظائع مرعبة

واحد من كل ستة من الهاربين المبلغ عنهم في الولايات المتحدة (إلى المركز الوطني للأطفال المفقودين والمستغلين) ينتهي بهم الأمر في تجارة الجنس مع الأطفال ، وفقًا للتقديرات.

تقديرات منتظمة

في كل يوم ، يتم الإبلاغ عن ما يقدر بنحو 2300 قاصر في عداد المفقودين في الولايات المتحدة ، بإجمالي سنوي يبلغ 460.00.

ليس كل اختطاف

ما يقرب من 90٪ من الأطفال الغائبين إما يتوهون أو يهربون أو يسيئون فهم اتجاهات الطريق.

نسبة

يتم الإبلاغ عن أقل من واحد في المائة من جميع القصر المفقودين (حوالي 100 حالة) في الأخبار.

تواريخ عيد الأطفال الوطنيين المفقودين

سنة تاريخ يوم
2023 25 مايو يوم الخميس
2024 25 مايو السبت
2025 25 مايو الأحد
2026 25 مايو الاثنين
2027 25 مايو يوم الثلاثاء

اختطاف الأطفال الأطفال المفقودين الجنسية المصرية المفقودين تاريخ اليوم وصفات طبيعية تمنع ظهور تجاعيد الرقبة وصفات طبيعية ​​​​​​​health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

900 جنيه| هزة جديدة تضرب أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن مفاجأة

بعد انتظار طويل.. تطور مفاجئ بقرب الأهلي من صفقة الموسم

مفاجأة.. التحريات تكشف أسرار علاقة زوجة صيدلي حلوان بسائق شركة التوصيل

زوجان مصريان يتركان أطفالهما الستة في منزلهما بالكويت دون طعام لأيام

استدعاء المأذون.. قرار عاجل في أزمة حسن شاكوش وزوجته

استفزوه بهذه الكلمات.. تفاصيل اشتباك إمام عاشور مع مجموعة شباب بالشيخ زايد

مهيب عبد الهادي: نجم فيوتشر يوقع لـ الأهلي.. والهداف يجدد تعاقده مع الأحمر

%5 رسوما جديدة على المياه الغازية والأسماك والبن والسلع المعمرة.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

دعاء اليوم الثالث عشر من رمضان مفاتيح الجنان.. أدركه بـ 21 كلمة

سنعيش للأبد بفضل الروبوتات النانوية.. قصة تنبؤ مهندس سابق بـ جوجل

برلمانى: مجموعات الدعم أفضل سلاح لمواجهة الدروس الخصوصية والسناتر

دعاء ختم القرآن .. ردده يوميا بعد التلاوة يفك الكرب ويزيد الرزق ويحفظك

ترشيحاتنا

شركة نسيج صينية تخطط لاستثمار 20 مليون دولار بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

محبوب كولر.. تحرك أوروبي لضم نجم الأهلي

تأسيس "كتلة الحوار" كأول كيان سياسي بـ الحوار الوطني.. وضياء رشوان يرحب

قرار جديد من أوسوريو في الزمالك

روسيا تستدعي سفراء ألمانيا والسويد والدنمارك.. تعرف على السبب

مسؤول بـ "حزب الله" يكشف مخاوف إسرائيل من هذا الأمر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اليوم العالمي للأطفال المفقودين.. التاريخ والأهمية وسبب تسميته

عاشق للطبيعة.. شاب يترك وظيفته ويعيش في غابة بـ أمريكا| شاهد

5 أمراض تصيب الإنسان بسبب نقص البروتين.. هذه الأطعمة تجعل جسمك قوي

السبب صادم.. عراقي يهدي زوجته نصف كيلو ذهب بسعر تجاوز 51 مليون|صورة

فيديو

مفاجأة في سعر الذهب وضربة جديدة للسوق السوداء| تفاصيل

عربيتي عملت حادثة وبنتي اتكسرت.. كريم فهمي يروي معاناته من الحسد

والدته ارتاحت وزوجته تصرخ داخل القفص..المحكمة تسدل الستار على قضية صيدلي حلوان

سد النهضة وقناة السويس .. ماذا قال سفير الاتحاد الأوروبي عن مصر| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

اﻟﻤﺰﻳﺪ