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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

وصفات طبيعية تمنع ظهور تجاعيد الرقبة .. ونصائح للوقاية والتجميل

وصفات طبيعية تمنع
وصفات طبيعية تمنع ظهورتجاعيد الرقبة

ترهل الرقبة وظهور التجاعيد قد يكون من بين المشاكل الجمالية التي تعاني منها العديد من السيّدات مع تقدمهن في العمر.

ويمكن أن يؤدي الفقد الطبيعي للكولاجين والإيلاستين إلى ترهل الجلد وتشكيل التجاعيد بسهولة أكبر، إلى جانب المنتجات الكيميائية قد تزيد الأمر سوءاً، ولكن تساعد الخلطات الطبيعية في التخلّص من تجاعيد الرقبة  نظراً لاحتوائها على مكوّنات تمد الجلد بفوائد كثيرة.

 وفقاً لموقع"Pink villa "سنقدم لكِ وصفات طبيعية، تعزز الكولاجين في وتزيل تجاعيد الرقبة  وكيفية تحضير هذه الوصفات كالتالي:

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وصفات لعلاج تجاعيد الرقبة بالمنتجات الطبيعية

الوصفة الأولى:

الشوفان والبيض هذه الوصفة مخصصة لأصحاب البشرة الدهنية من أجل شد الرقبة وإزالة الخيوط الرفيعة منها، ويتم عملها عن طريق وضع نصف كوب من الشوفان في وعاء على النار، وطبخه، ثم تركه حتى يبرد، وإضافة بياض بيضة، والقليل من عصير الليمون ومزجه جيداً، ثم تطبيقه على الرقبة، وتركه لمدة ربع ساعة ثمّ غسلها بالماء الدافئ.


الوصفة الثانية:

ماء الورد بالنشا وضع ملعقتين صغيرتين من النشا في وعاء على النار، ثمّ إضافة نصف كوب من الحليب، ومزج المكوّنات جيداً ثمّ إضافة أربع ملاعق صغيرة من ماء الورد، وترك المزيج حتى يصبح دافئاً، ثمّ تطبيقه على الرقبة لمدة نصف ساعة، وغسلها بالماء الدافئ، ثم دهنها بزيت الزيتون، مع الحرص على تكرار هذه الوصفة لثلاث مرات في الأسبوع.

 

 أسباب ظهور تجاعيد الرقبة:

التقدم بالعمر ونقص المكونات الأساسية التي تحافظ على نضارة البشرة ومرونتها وتعطيها المظهر المشدود المتوازن، مثل نقص الكولاجين والإيلاستين.
إهمال الترطيب والعناية اليومية بالرقبة واقتصار استعمال
مستحضرات العناية على منطقة الوجه.

التعرض المباشر لأشعة الشمس بدون استخدام واقي للشمس.

التدخين واحدا من أهم أسباب ظهور التجاعيد للبشرة والرقبة، نجد أن بشرة المدخن الشاب تظهر عليها تجاعيد مبكرة بسبب كثرة ظهور تجاعيد الرقبة والاسمرار حول العينين.

أيضاً الوضعيات الخاطئة أثناء النوم، وخلال النهار ، فكل ما كان الفك السفلي قريباً من الصدر، زادت فرص التعرض المبكر لتجاعيد الرقبة.

التذبذب بين النحافة والسمنة عن طريق اتباع حميات غذائية تتسبب في فقدان سريع للوزن، والعودة مرة أخرى للوزن الزائد.

 

نصائح للوقاية من ظهور تجاعيد الرقبة مبكرة على الرقبة:

الترطيب اليومي هو أفضل شيء ضد العوامل المؤثرة سلباً على البشرة،

كما يشمل الترطيب جميع مناطق الجسم، خاصةً تلك المعرضة للعوامل الخارجية كبشرة الوجه والرقبة واليدين.

لذلك الحرص على تناول كمية  كافية من الماء ، وهذا يساعد على التخلص من تجاعيد الرقبة.

اعتماد نظام صحي متوازن يحتوي جميع الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم للحفاظ على المظهر الصحي.

كما يجب أن يحتوي على مضادات الأكسدة وزيوت الأسماك خاصة الأوميجا 3 وفيتامين "هـ"، نظراً لأهميتها في الحفاظ على شباب البشرة.

يفضل استعمال مستحضرات واقية لأشعة الشمس على الرقبة في الأيام العادية، وفي الأيام شديدة الحرارة وعند التعرض للشمس لفترات طويلة يمكن ارتداء وشاح قطني لتخفيف لأشعة الشمس على بشرة الرقبة.

الامتناع عن التدخين، للحصول على بشرة شابة مرنة نقية.
الاهتمام بالحفاظ على وضعيات صحيحة خلال النوم باستخدام مخدات طبية، وخلال النهار.

تجنب الجلوس برأس مائل للأمام أثناء استخدام الهواتف الجوالة أو أجهزة الحاسوب،

الحرص على رفع الرأس دائماً لتكون الرقبة مستقيمة ومشدودة لأعلى بشكل طبيعي ،

ويمكن ممارسة بعض تمارين الرقبة الخفيفة التي تؤخر ظهور تجاعيد الرقبة ،أو تدليكها بزيت تدليك بحركات دائرية للحفاظ على مرونتها.

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